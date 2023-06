SDP predao krivičnu prijavu protiv Vraneša

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) predala je državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Opštine Pljevlja Daria Vraneša zbog, kako su naveli, osnovane sumnje da je javno izložio poruzi državu i njene simbole.

Generalni sekretar te stranke Ivan Vujović je novinarima ispred zgrade tužilaštva kazao da su podnijeli prijavu zbog grubog vrijeđanja države.

“Nikome nećemo dozvoliti da omalovažava državu Crnu Goru. Ovo je samo jedna u nizu akcija koju treba sprovesti”, naveo je Vujović.

On je, kako je saopšteno iz SDP-a, kazao da očekuju i političku akciju od onih koji podržavaju Vraneša, kao i da apeluju da ga odmah smijene jer nije dostojan da obavlja tu funkciju.

Vujović je rekao da očekuju od pravosuđa da promptno reaguje kako se slične stvari ne bi dešavale.

“Imamo Demokrate, URA-u i pokret Evropa sad koji podržavaju Vraneša i nijesmo čuli nikakvu reakciju sa njihove strane”, rekao je Vujović.

On je naveo da očekuju i njihovu reakciju.

“Vidjećemo da li će njima biti lakše da to urade poslije izbora. Ćutanje je nedopustivo i plašim se da će i nakon izbora njihova reakcija izostati”, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, ako se ovakva praksa nastavi, to će biti razorno za ustavni sistem i državne intetese.

“Pravosuđe je na velikom ispitu da iz korjena sasiječe ovakve antidržavne akcije. Krivičnu prijavu je sastavio pravni tim SDP-a na čelu sa advokatom Bojanom Vujovićem”, rekao je Vujović.

