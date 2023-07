SD će formirati poslanički klub

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) će u parlamentu formirati poslanički klub sa tri poslanika, koji će na adekvatan način zastupati socijaldemokratske ideje u Crnoj Gori, zaključeno je na sjednici Predsjedništva te stranke.

Iz SD-a su saopštili da je Crnoj Gori, uzimajući u obzir brojne ozbiljne unutrašnje izazove, kao i okolnosti na međunarodnoj sceni, neophodna jasna evropska i evroatlantska vlada.

Njeni konstituenti bi, kako se navodi, trebalo da budu samo oni politički subjekti koji su nedvosmisleno posvećeni vrijednostima Evropske unije (EU) i NATO saveza.

U SD-u smatraju da bi sve ostalo vodilo Crnu Goru u dalje nazadovanje na putu EU integracija i suštinsko udaljavanje od članstva Crne Gore Uniji.

„Nema kompromisa sa onima koji veličaju ratne zločince, izjednačavaju fašizam i antifašizam, rehabilituju retrogradne pojave u prošlosti, relativizuju genocid u Srebrenici, jasno ne nazivaju agresijom ponašanje Rusije prema Ukrajini, predstavljaju političko krilo ruskog uticaja u Crnoj Gori i slično“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Predsjedništvo SD, na sjednici održanoj u četvrtak, istaklo prioritete koji, kako su kazali, treba da budu pred Crnom Gorom.

„Članstvo u EU, jačanje kredibiliteta u NATO, poboljšanje životnog standarda građana i zaštita socijalno ranjivih kategorija i očuvanje i jačanje temeljnih vrijednosti progresivne i samosvjesne Crne Gore, a to je njen građanski, sekularni i antifašistički karakter“, dodaje se u saopštenju.

