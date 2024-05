Milatović sjutra otvara NATO samit mladih

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović boraviće od sjutra do petka u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), gdje će imati sastanke sa brojnim senatorima i kongresmenima.

Iz kabineta Milatovića saopštili su da će on posjetu početi otvaranjem NATO samita mladih, koji će biti održan sjutra u Majamiju.

„Milatović će učestvovati na ovom važnom događaju, na poziv Alijanse, kao najmlađi predsjednik NATO članice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se samit organizuje povodom 75 godina od osnivanja NATO-a i da će učešće Milatovića biti prilika da govori o Crnoj Gori kao relativno novoj članici, kao i o sve većoj važnosti Alijanse u kontekstu izmijenjenih geopolitičkih prilika.

„Samit se bavi globalnim pitanjima koja su u fokusu interesovanja mladih iz zemalja članica Alijanse. Taj istaknuti događaj je prilika da Crna Gora dodatno afirmiše članstvo i ojača svoj kredibilitet“, rekli su iz Milatovićevog kabineta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS