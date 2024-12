Šćepanović: Uloga medija u našem društvu neprocjenjiva

Podgorica, (MINA) – Uloga medija u crnogorskom društvu je neprocjenjiva, jer oni, kroz istinito i pravovremeno informisanje, oblikuju svijest javnosti riječju i štite demokratske vrijednosti perom, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

On je to naveo u čestitki medijima povodom Nove godine.

“Povodom Nove godine, u ime Uprave policije i svoje lično ime, upućujem Vama, novinarima, fotoreporterima i svim medijskim radnicima najiskrenije čestitke, uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i profesionalni uspjeh u vašem važnom i odgovornom radu”, naveo je Šćepanović.

Kako je istakao, uloga medija u crnogorskom društvu je neprocjenjiva.

“Jer Vi i vaši zaposleni, kroz istinito i pravovremeno informisanje, oblikujete svijest javnosti riječju, štitite demokratske vrijednosti perom i uvijek ste nepokolebljivi glas onih koji ga nemaju”, rekao je Šćepanović.

On je poručio da, svjesni izazova sa kojima se medijski radnici susreću u obavljanju poslova i zadataka, Uprava policije ostaje čvrsto posvećena njhovoj sigurnosti i stvaranju uslova u kojima će posao moći da obavljaju slobodno, hrabro i bez straha.

“Neka Nova godina bude godina zajedničkog povjerenja, sigurnosti i napretka, uz vaše lično i profesionalno zadovoljstvo, uz iskrenu želju da i dalje uspješno sarađujemo”, naveo je Šćepanović.

