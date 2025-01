Šćepanović: Policiji prvobitno prijavljena pogrešna lokacija

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave policije (UP) Lazar Šćepanović kazao je da je Aco Martinović, koji je na Cetinju ubio 12 osoba, zločine izvršio na pet lokacija u roku od pola sata i da je policiji prvobitno prijavljeno pogrešno mjesto događaja.

On je, na vanrednoj konferenciji za novinare, saopštio da je u srijedu popodne, prema potvrđenim informacijama, ubijeno 12 osoba, među kojima dvoje djece, tri žene i sedam muškaraca, dok su četiri osobe povrijeđene.

Šćepanović je precizirao da je cetinjska policija, u 17 sati i 26 minuta obavještena da je u jednoj kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja, ali da im je prijavljena pogrešna lokacija – Bajice.

On je rekao su policajci veoma brzo stigli na lice mjesta i utvrdili da je lokacija pogrešna.

„Po prijavi građana, policije je upućena na pogrešnu lokaciju“, kazao Šćepanović.

Kako je kazao, preglednom nazornih kamera utvrđeno da je tu tom trenutku, odnosno u 17 i 26 minuta, Martinović već ubio četiri osobe na licu mjesta – B.M. (1955), R.M. (1965), N.M. (1986) i M.V. (1980).

„Na toj lokaciji Martinović je ranio M.V. rođenu 1984. godine, A.M. (1983), D.K. (1985). Svi oni su zajedno tokom dana boravili zajedno u kafani i međusobno su se poznavali“, kazao je Šćepanović.

On je kazao da se Martinović odmah uputio na drugu lokaciju u 17 i 26 sati u naselje Humci.

„Što potvrđuje da je ubio i ranio navedena lica prije navedenog poziv policiji, a u tom momentu u 17 i 26 patrola se uputila na pogrešno lice mjesta, koje je od mjesta događaja udaljeno oko tri kilometra“, kazao je Šćepanović.

On je dodao da je u naselje Humci Martinović došao autom i prvo u kući ubio J.O. (1970) i M.M. (1986).

“Tom prilikom je ranjena M.M, supruga ubijenog M.M.

Ona je uspjela ranjena, sa djetetom u naručju, da pobjegne. Potom je pošao u roditeljsku kuću već ubijenog M.M. i lišio života njegove roditelj R.M. (1955) i R.M. (1962)“, kazao je Šćepanović.

Kako je naveo, policijska patrola je u 17 sati i 39 inuta došla u Velestovo, a u 17 sati i 45 minuta dobila prijavu gdje je potvrđeno da je, u naselju Humci, ubijeno dvoje djece.

“Nakon toga je, kako je utvrđeno, otišao pješke u Donji kraj i ubio rođenu sestru u kući. Policiji je u 17 sati i 57 minuta prijavljeno da je na petoj lokaciju ubio D.D”, dodao je Šćepanović.

Djelovanje ubice je, kako je kazao, prema policijskim analizama bilo oko 30 minuta, kada se posmatra period od prve do posljednje prijave događaja.

Šćepanović je rekao da je ubistvima prethodila svađa u kafiću, a i konzumiranje alkohola.

“Nakon verbalne rasprave ubica je autom otišao i uzeo oružje i od 17 sati do 17 i 24 minuta započinje krvavi pri u kafani Velestovo. Ovaj podatak je potvrđen pregledom nadzornih kamera“, kazao je Šćepanović.

Šćepanović je dodao da su angažovane brojne policijske snage i da je su postavljene blokade oko grada.

On je rekao da je pregledana kuća za koju je policija imala informaciju da je Martinović koristi.

“Uz veliki napor, kao i rizik koji je postojao od ubice, jer je bio opasan i naoružan, po lokalno stanovništvo, osumnjičeni je opkoljen u naselju Humci”, naveo je Šćapanović.

On je rekao da je, nakon opasade i poziva policajaca da preda oružje, Martinović oko 23 sata i 35 minuta pokušao da izvrši samoubistvo, ali da je podlegao povredama prilikom transporta do cetinjske bolnice.

„Kod ubice je pronađen pištolj sa metkom u cijevi, deset metaka u okviru i jednom čaurom. U njegovoj garderobi pronađena su 64 metka i okvir pištolja u kojem se nalazilo još 15 metaka“, kazao je Šćepanović.

Kako je dodao, na pet lokacija pronađeno je ukupno 37 čaura, devet projektila i 11 djelova od projektila.

Ščepanović je kazao da ubica nije bio operativno interesantno lice, ali da je 2005. godine bio pravosnažno osuđen uslovno zbog nasilničkog ponašanja.

On je rekao da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje 2022. godine kod Martinovića pronašli oružje – dvije vazdušne puške, 45 komada mucije i jedna veća improvizovana ekpsoloziva naprava.

Šćepanović je naveo da je Martinović prvostepeno za to osuđen na tri mjeseca zatvora, ali nije pravosnažno, i da se žalbeni postupak vodi pred Višim sudom.

„Tom prilikom policija je prepoznala antisocijalno i devijantno ponašanje ove osobe i inicirali prema Domu zdravlja Cetinje zahtjev za vršenje psihijatrijskog pregleda“, kazao je Šćepanović.

On je dodao da su Martinoviću ljekari tada prepisali odgovarajuću terapiju, ali nije upućen na liječenje.

On je rekao da motiv ubistva još utvrđuju.

Govoreći o odnosu ubice sa žrtvama, Šćepanović je podsjetio da je Martinović ubio rođenu sestru, četiri člana porodice Martinović i jednog ranio, sa kojim je bio u kumovskim odnosima.

“Ubio je i dvoje djece i brata vlasnika kafane. Većina stradalih su, dakle, njegovi poznanici, prijatelji, kumovi i najbliži srodnici“, kazao je Šćepanović.

On je istakao da su službenici policije tokom čitave prošle godine sprovodili represivne i preventivne aktivnosti sa fokusom na pronalazak nelegalnog oružja.

“Tom prilikom zaplijenjeno je preko 1,1 hiljadu komada vatrenog oružja, tri puta više nego prethodnih godina”, rekao je Šćepanović i dodao da su građani u akciji “Poštuj život, vrati oružje” vratili 209 komada vatrenog oružja.

On je pozvao građane da u najkraćem roku predaju ilagalno oružje, bez pravnih posljedica.

“Apelujemo na građanje i društvenu zajednicu ako imaju bilo kakva saznanja o posjedovanju oružja da o tome obavijeste policiju, ali i da ukažu na devijacije u ponašanju osoba koje mogu ugroziti bezbjednost građana”, rekao je Šćepanović.

Upitan o brojnosti policije, Šćepanović je kazao je da su u trenutku izvršenja zločina na Cetinju bile angažovane tri patrole, jedan operativac, jedan službenik dežurne službe i dežurni starješina.

On je pojasnio da su službenici Specijalne jedinice policije pozvani u 17 sati i 45 minuta i da su bili na Cetinje do 18 sati i 22 minuta, a da su pripadnici Posebne jedinice policije stigli sa primorja ranije.

Na pitanje da li osjeća moralnu i objektivnu okolnost da pondese ostavku nakon tragedije, Šćepanović je podsjetio da ovo krivično djelo nije organizovano, već nepredivljivo i da ni u jednom kontekstu pripadnici Uprave policije nijesu imali saznanje da je Maritnović planirao “krvavi pir”.

“Da smo imali takva saznanja, a da nijesmo preduzeli adekvatne mjere i radnje, pitanje bi bilo na mjestu”, naveo je Šćepanović.

On je podsjetio da su kandidovali određeni set zakona kako bi kadrovski popunili policiju, ali da nijesu naišli na razumijevanje uprkos apelima.

“Pozivamo nadležne organe da podrže zahtjev Uprave policije koja se suočava sa najvišim deficitom kadra u istoriji Crne Gore, sa 2000 manjka službenika, kako bu adekvatno izvršili postavku službe i odgovorili zadatku”, kazao je Šćepanović.

On je rekao i da ne bi bilomoguće spriječiti ubistva jer je izostala pravoremena reakcija prisutnih na mjestu sukoba, koji su poznavali Martinovića i njegovo djelovanje.

Komandant Specijalne jedinice policije Miloš Rakonjac, odgovarajući na pitanje da li vidi odgovornost zbog tragičnog događaja na Cetinju, kazao je da će se odgovornost tek utvrđivati i istakao da nakon raspoređivanja specijalnih jedinica na Cetinje, nije bilo više ubistava.

Rakonjac je podsjetio da je kod Martinovića nakon izvršenog samoubistva pronađeno oko 90 metaka.

“Što znači da je namjeravao da nastavi ovaj ubilački pohod”, rekao je Rakonjac.

On je istakao da nakon raspoređivanja specijalnih jedinica nije bilo ubistava.

“Uspjeli smo da ga lociramo, lice je izolovano i blokirano, onemogućeno da pruži opasnost za ostale građane, i na komandu da baci oružje, on je izvršio samoubistvo”, kazao je Rakonjac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS