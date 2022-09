Savjet REM: SAEM nije ispoštovao procedure prilikom donošenja odluke o TV Pink

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM), prilikom donošenja odluke da ograniči reemitovanje jutarnjeg programa Pinka, nije ispoštovao procedure propisane zakonima Crne Gore i Konvencijom na koju se pozvao, ocijenili su iz Savjeta Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) Srbije.

SAEM je odlučio da, zbog priloga povodom tragedije na Cetinju, na šest mjeseci ograniči reemitovanje jutarnjeg programa u okviru TV programa Pink, Pink plus i Pink M iz Srbije.

Iz Savjeta REM Srbije saopštili su da, ne ulazeći u meritum te odluke, izražavaju najoštriji protest zbog načina i procedure po kojoj je ona donijeta.

Oni su rekli da ponašanje crnogorskog regulatora u njima budi duboku sumnju da je odluka isključivo politički motivisana, jer u njoj, kako su ocijenili, nema ni tragova profesionalizma.

Iz Savjeta REM su kazali da je Konvencijom o prekograničnoj televiziji u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja ljudskog dostojanstva propisana obaveza medijskog regulatora da će, ukoliko ustanovi da je došlo do eventualnog kršenja Konvencije, o tome obavijestiti regulatora koji je nadležan za emitera koji je učinio povredu.

Tom konvencijom, kako su naveli, propisano je da će te dvije države, odnosno regulatori, nastojati da prevaziđu poteškoće i truditi se da postignu prijateljsko rješenje spornog pitanja.

„Kao i da će se, ukoliko se kršenje nastavi dvije sedmice nakon obavještenja nadležnog regulatora, tek onda privremeno obustaviti reemitovanje inkriminisane programske usluge“, kaže se u saopštenju.

Iz Savjeta REM Srbije rekli su da se to nije dogodilo i da jednostavno nijesu bili informisani.

Oni su naveli da je Zakonom o elektronskim medijima Crne Gore propisano da se može ograničiti reemitovanje medijske usluge iz druge države pod uslovom da su, između ostalog, obavljene konsultacije sa državom, odnosno regulatorom u čijoj je nadležnosti emiter koji je izvršio povrede.

„Imajući u vidu da Savjet REM ni u jednom trenutku nije obaviješten o prekršaju tog pružaoca medijske usluge, niti su obavljene konsultacije povodom toga, Savjet REM je mišljenja da takvo postupanje crnogorskog regulatora nije u duhu Konvencije, niti predstavlja osnov za dobrosusjedsku međusobnu saradnju dva regulatora“, kaže se u saopštenju.

