Savjet će o bezbjednosnoj situaciji na posebnoj sjednici

Podgorica, (MINA) – Savjet za odbranu i bezbjednost zakazaće posebnu sjednicu na kojoj će biti razmatrana bezbjednosna situacija u zemlji, uključujući i predlog dopune Strategije nacionalne bezbjednosti, odlučeno je na današnjoj sjednici tog tijela.

U Vili Gorica u Podgorici završena je 36. i održana 37. sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

U radu su učestvovali predsjednici Skupštine i Vlade, Andrija Mandić i Milojko Spajić, a po pozivu ministri odbrane i unutrašnjih poslova, Dragan Krapović i Danilo Šaranović, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević, v.d. direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, savjetnik predsjednika Dejan Vukšić i savjetnik predsjednika Vlade Todor Goranović.

“Savjet je završio 36. sjednicu sa zaključkom da će se izvršiti dodatne konsultacije između kabineta predsjednika Crne Gore i ministra odbrane u cilju iznalaženja optimalnog rješenja”, saopšteno je iz kabineta Milatovića.

U saopštenju se navodi da su Šaranović i Šćepanović upoznali članove Savjeta sa bezbjednosnom situacijom u Crnoj Gori.

“Savjet je donio zaključak da se zakaže posebna sjednica u širem sastavu na kojoj će biti razmatrana bezbjednosna situacija u zemlji uključujući i predlog dopune Strategije nacionalne bezbjednosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sjednici je utvrđen Predlog odluke o angažovanju pripadnika VCG u NATO aktivnosti pružanja bezbjednosne pomoći i obuku za Ukrajinu (NATO Security Assistance and Training for Ukraine- NSATU).

“Članovi Savjeta su usaglasili su stav da se aktivnosti pripadnika Vojske Crne Gore u okviru NSATU mogu realizovati isključivo na teritoriji neke od zemalja NATO-a”, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta Milatovića su rekli da će Savjet utvrđeni predlog dostaviti Skupštini Crne Gore na razmatranje i odlučivanje.

U saopštenju se navodi da je na sjednici donesena Odluka kojom se odobrava učešće jedinica VCG, ranga voda ili višeg ranga, za tri vježbe u inostranstvu koje će biti održane tokom ove godine.

Kako su kazali iz kabinate Milatovića, predlog Ministarstva odbrane proistekao je iz preuzetih obaveza Crne Gore kao članice NATO-a, procesa pristupanja Evropskoj uniji, regionalnih inicijativa i planova bilateralnih saradnji sa ciljem daljeg razvoja vojnih sposobnosti i dostizanja potrebnog nivoa borbene spremnosti.

Članovi Savjeta su, kako je saopšteno, razmotrili Inicjativu ministarstava prosvjete, nauke i inovacija i zdravlja za uvođenje policajaca u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori i zatražio od Vlade izjašnjenje o njoj.

Savjet je razmotrio i Molbu Sindikata odbrane Vojske Crne Gore (SOVCG) koja se odnosi na prava zaposlenih u Vojsci.

Iz kabineta Milatovića su rekli da je Savjet informisan da je krajem prošle godine donijeta nova Uredba o zaradama zaposlenih u Vojsci.

“Članovi Savjeta donijeli su i zaključak da nadležne institucije prioritetno završe obaveze iz svojih nadležnosti kako bi se izmjene i dopune Zakona o Vojsci donijele u prvoj polovini ove godine”, navodi se u saopštenju.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmatrao i predloge odluka o postavljenjima, razrješenjima oficira i oficirki VCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS