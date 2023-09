Savić: U pet predmeta nedostaju ili su dokazi kompromitovani

Podgorica, (MINA) – Predsjednik podgoričkog Višeg suda Boris Savić kazao je da je, nakon što je otkriven tunel u depou tog suda, utvrđeno da u pet predmeta nedostaju ili su dokazi kompromitovani.

“U tim predmetima bi moglo doći do potrebe za ponovnim vještačenjima”, rekao je Savić na sjednici Sudskog savjeta na kojoj se raspravljalo o tunelu prokopanom ispod Višeg suda i odgovornosti za taj slučaj.

On je kazao da ne prihvata optužbe, niti osjeća da Viši sud ima bilo kakvu odgovornost zbog tog događaja.

“Lično sam odgovoran što sam formirao komisiju pa smo radili popis i otkrili tunel. Kriv sam što sam tim ljudima obećao novčanu nadoknadu za taj rad, a dobili su poligraf. Neke druge institucije su krive za ovo”, rekao je Savić, prenosi portal Vijesti.

Savić je iznio analizu prema kojoj posljednjih godinama imaju gotovo jednak broj primljenih predmeta.

“Što se tiče specijalnog odjeljenja se povećava zaostatak jer se ne rješava priliv. Imamo sistemski problem, a imamo najveći broj sudija, više nego ikada. Broj sudija ne može da riješi ovaj priliv, puno ima razloga što se predmeti ne rješavaju, a imamo jako veliki broj pritvorskih predmeta”, naveo je Savić.

On smatra da se moraju napraviti korjenite promjene Zakona o krivičnom postupku.

Savić je naveo da posljednja optužnica SDT-a ima 21 okrivljenog sa 100 činjeničnih opisa.

“To su ogromni predmeti, koje je prvo teško razumjeti, a naše sudije imaju u prosjeku 25 predmeta”, kazao je on.

Ministar pravde Marko Kovač kazao je da kada je riječ o slučaju Tunel niko ne upućuje da je jedina odgovornost predsjednika Višeg suda.

On je rekao da su zakazale određene institucije i da je bitno da se zna ko.

Na pitanje Kovača koliko osoba bi zbog isteka roka od tri godine moglo da izađu iz pritvora, Savić je odgovorio da do kraja godine postoje tri takva predmeta u kojima je 14 okrivljenih u pritvoru.

“Ne kažem da se ovi predmeti neće završiti, ali prijeti da bi to moglo da dogodi. Nisam pravio analizu da li se ovih 14 lica po nekom drugom osnovu ponovo može vratiti u pritvor”, naveo je Savić.

On je naglasio da bi institucije trebalo da zaštite integritet sudija.

“Sudije imaju osjećaj da su same, da iza njih niko ne stoji. Njihov integritet se ne štiti”, kazao je Savić.

Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković navela je da je još prije nekoliko godina ukazivala da će doći do ovog stanja u Višem sudu.

“Ukazivali smo na ovo, ali nisamo imali mehanizme da zaustavimo odliv sudija u veće instance. To je njihovo pravo ali ovo je proizvod svega toga”, navela je Vučković.

Ona je, govoreći o slučaju tunela, rekla da treba sačekati da se utvrdi odgovornost svakoga.

“Neka kažu, ti kojima je to posao, ko je odgovoran. Mi tim ne treba da se bavimo”, kazala je Vučković.

