Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) organizovaće u ponedjeljak informativni dan o LIFE programu.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da LIFE program predstavlja ključni instrument Evropske unije za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske tranzicije.

“Tokom informativnih dana, učesnici će imati priliku da se informišu o prioritetima programa, dostupnim pozivima, kao i načinima uspješne prijave i sprovođenja projekata”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su pozvali predstavnike javnog, civilnog i akademskog sektora da prisustvuju događaju i iskoriste priliku za direktnu komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva.

Informativni dan biće održan u amfiteatru MERS-a.

