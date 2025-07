Počinje humanitarna akcija Podijelimo, jer zajedno možemo više

Podgorica, (MINA) – Humanitarna akcija Udruženja Roditelji, u toku koje će biti obezbijeđen školski pribor za djecu iz svih opština Crne Gore koja žive u socijalno ugroženim porodicama, počinje danas i trajaće do kraja avgusta.

Akciju “Podijelimo, jer zajedno možemo više” Udruženje Roditelji organizuje 15. put.

“Partner Udruženju u realizaciji akcije i ove godine je Fondacija Čini dobro, koja će donirati novac za školarce, ali i pomoći u prikupljanju donacija aktiviranjem online platforme putem koje svi zainteresovani mogu donirati novac u samo nekoliko klikova – https://share.google/T9Ox0LLTOBKxPZNC0“, kaže se u saopštnju.

Navodi se da će u saradnji sa centrima za socijalni rad biti prepoznate najugroženije porodice kojima je ta vrsta podrške najpotrebnija.

Iz Udruženja Roditelji pozvali su sve građane, kompanije i organizacije da im se pridruže kako bi opremili što veći broj djece za novu školsku godinu.

Oni su kazali da je, tokom prošlogodišnje akcije, 1.522 djece iz cijele Crne Gore spremno dočekalo novu školsku godinu.

Katarina Čarapić iz Udruženja Roditelji istakla je da žele da svako dijete u Crnoj Gori ima priliku da dostojanstveno krene u školu, sa osjećajem pripadnosti i sigurnosti.

“Vjerujemo da svaka sveska i olovka, koju zajedno obezbijedimo, nijesu samo materijalna podrška, već i poruka toj djeci da nijesu zaboravljena, da smo tu jedni za druge. Zajedno možemo promijeniti njihove školske dane, a možda i živote”, poručila je Čarapić.

U saopštenju se navodi da su u pitanju porodice koje se svakodnevno suočavaju sa izazovima obezbjeđivanja osnovnih životnih potreba i koje žive na rubu egzistencije.

Iz Udruženja su rekli da većina tih porodica koristi socijalnu pomoć i da u njima djeca često odrastaju samo sa jedim roditeljem, pojedini i u hraniteljskim porodicama.

“Nerijetko su diskriminisana u školi od vršnjaka, veliki broj živi u neuslovnim barakama, bez struje i kupatila, jedan broj se hrani u narodnim kuhinjama”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, zainteresovani pojedinci i kompanije koji su u mogućnosti da podrže akciju i direktno doprinosu humanom cilju – da svako dijete u Crnoj Gori ima jednake šanse za obrazovanje, mogu kontatirati Udruženje Roditelji za dodatne informacije na broj telefona 020 511 983, kao i putem mail adrese [email protected].

