U Ulcinju uhapšena operativno interesantna osoba

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija uhapsila je operativno interesantnu osobu A.M. (29) iz Rožaja, kojeg je potraživala zbog napada na službeno lice i oduzimanja vozila.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, sinoć u jedan sat i 30 minuta, locirali A.M, bliskog članu jedne organizovane kriminalne grupe.

„A.M. je policija potraživala na lokalnom nivou zbog sumnje da je izvršio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i oduzimanje vozila“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je A.M. uhapšen na Maloj plaži u Ulcinju i da će nadležnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju biti priveden u zakonskom roku na dalje postupanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS