Počela prijava za bivše zaposlene iz drvoprerađivačke indsutrije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je počela prijava za ostvarivanje prava na finansijsku podršku osobama koje su bile zaposlene u preduzećima u sektoru drvoprerađivačke i šumarske industrije.

Iz Ministarstva su rekli da su prijave za finansijsku podršku otvorene od danas, a rok za predavanje je 90 dana.

“Potrebna dokumentacija, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja se na Arhivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica”, navodi se u saopštenju.

Skupština je usvojila 12. juna Zakon o finansijskoj podršci za bivše zaposlene iz sektora drvoprerađivačke i šumarske industrije.

“Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava na finansijsku podršku osobama koje su bile zaposlene u preduzećima u sektoru drvoprerađivačke i šumarske industrije, a u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država i kojima je prestao radni odnos uvođenjem stečaja u tim društvima”, rekli su iz Ministarstva.

Pravo na finansijsku podršku iz tog zakona može ostvariti bivši zaposleni koji ispunjava jedan od sljedećih uslova, ako je nakon uvođenja stečaja u preduzećima ovog zakona prijevremeno ostvario pravo na penziju ili ako je zbog uvođenja stečaja dobio rješenje o prestanku radnog odnosa i nije do dana uvođenja stečaja zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca.

Pravo na podršku može ostvariti i onaj bivši zaposleni koji nije ostvario pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa za isplatu otpremnina, do dana stupanja na snagu ovog zakona ili je ostvario pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa za isplatu otpremnina, do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem mejla i na brojeve telefona Goran Đalović 020 482 275, [email protected], Nemanja Karović, [email protected], kao i Bojana Malidžan 020 482 272.

