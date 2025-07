Krivična prijava zbog nelegalne gradnje

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv operativno interesantne osobe S.B. (48), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da je S.B. bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje, u mjestu Banje Selo, u Bijelom Polju, 2023. godine kao investitor započeo izgradnju objekta površine 217,5 metara kvadratnih.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever i u narednom periodu će, u koordinaciji sa nadležnim insitucijama, sprovoditi aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju nelegalne gradnje, sa ciljem zaštite životne sredine i ekonomskih interesa države.

