Saslušaće Spajića i Šaranovića o imenovanju v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu jednoglasno je prihvatio inicijativu za kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom imenovanja vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije.

Predsjednik Odbora Miodrag Laković kazao je da će se o terminu saslušanja, na temu imenovanje v.d. direktora Uprave policije i posljedice na sistem bezbjednosti u Crnoj Gori, naknadno dogovoriti.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović rekao je, na sjednici Odbora, da 13. marta, od ponoći do tri sata, policija nije imala direktora.

“Vlada je svojim činjenjem dovela u nestabilnost taj sektor”, naveo je Janović.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da jedva čekaju kontrolno saslušanje Spajića i Šaranovića, da u civilizovanoj i korektnoj raspravi razgovaraju o svim aspektima koji su pratili, kako je rekao, nezakonit izbor v.d. direktora Uprave policije.

„Da svi čuju šta je sve pratilo takav izbor, kako i na koji način ministar čuva integritet Ministarstva unutrašnjim poslova (MUP), kako se odupiremo političkom puzanju pred bilo kojim autoritetima i kako odbijamo svaki pokušaj političke ili pravne manipulacije“, naveo je Bogdanović.

On je istakao da, u zemlji koja stremi Evropskoj uniji (EU), nelegalna i nezakonita imenovanja ne bi trebalo da budu moguća.

„Međutim, kada se dese, vidite i sami da ne zatvaramo oči, ne okrećemo glavu, već pozivamo institucije sistema da preuzmu odgovornost“, kazao je Bogdanović.

On je rekao da vlast nije jednog čovjeka niti jedne partije, nego konstituenata parlamentarne većine.

On je ponovio da daju oročenu podršku vlasti do dobijanja IBAR-a.

„Svakako ćemo u tom periodu pokušati da ispravimo greške sa svih strana, i naše, da razgovaramo sa koalicionim partnerima o poštovanju sporazuma i zakona i da zajednički procijenimo idemo li istim ili različitim putevima“, dodao je Bogdanović.

Laković je kazao da potpuno podržava stav Bogdanovića da treba istrajati kada je u pitanju zakonitost bilo kojeg postupka.

„S tim što ste u jednom dijelu prejudicirali da je došlo do kršenja zakona, a pozivate se na to da ćete se obratiti nadležnim organima, što svakako pozdravljam i oni treba da uvrde da li je došlo do kršenja zakona“, naveo je Laković.

On je rekao da bi jedino imao primjedbu što Bogdanović insinuira na neku diktaturu, i da smatra da toj kvalifikaciji nema mjesta.

Laković je dodao da to pripisuje političkoj retorici.

„Učestvovali vi u Vladi ili ne, 44. Vlada će ispuniti svoje ciljeve i dovesti Crnu Goru pred vrata EU“, poručio je Laković.

Poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić rekao je da se nikada nije desilo da ministar unutrašnjih poslova podnosi krivičnu prijavu protiv premijera, ili da MUP podnosi krivičnu prijavu protiv Vlade ili Generalnog sekretarijata.

On smatra da je to sasvim dovoljno da se vidi u kakvoj krizi se Crna Gora i bezbjednosni sektor nalaze, kao i da to iziskuje hitnu reakciju.

„Moramo što prije imati ovdje i Spajića i Šaranovića, kako bismo odagnali sve sumnje i vidjeli koji interes je preovladao, za čije interes se sve ovo radi i zašto je sektor bezbjednosti „bačen na koljena““, naveo je Adžić.

On je ocijenio da se jasno vidi da je zakon prekršen.

Poslanica Pokreta Evropa sad Jelena Nedović kazala je da v.d. direktora Uprave policije Aleksandar Radović ima, prema medijskim izvještajima, preporuku direktorice Europola i da je njegov CV odličan.

“Ne bih sada dizala u zvijezde nijednog kandidata, tu smo da mjerimo nečije rezultate, da vidimo kako će da radi, kako će da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije i kako će da vodi računa o policijskim službenicima”, rekla je Nedović.

Ona je navela da vjeruje da će vladajuća većina trajati do kraja.

„I da ćemo neke izazove koje imamo, neću reći probleme, prevazići u periodu koji dolazi“, rekla je Nedović.

Poslanik DPS-a Danijel Živković kazao je da je proces imenovanja v.d. direktora Uprave policije od samog početka, iz njihovog ugla gledano, potpuno nezakonit, od raspisivanja javog poziva, preko korišćenja poligrafa do kulminacije sukoba na sjednici Vlade.

„Da li će ministar podnijeti krivičnu prijavu ili neće, to je njegova lična stvar, ali je logično da očekujemo reakciju nadležnih državnih institucija“, rekao je Živković.

On je naveo da je Šaranović kazao da se desila nezakonitost i da je postupak izbora v.d. dorektora Uprave policije u suprotnosti sa članovima Krivičnog zakonika.

„Ako to nije dovoljno za tužilaštvo da pokrene postupak, onda možemo ovdje pozvati i predstavnike Tužilaštva, da ih pitamo zašto se ne pokreće postupak na osnovu onoga što kaže ministar unutrašnjih poslova“, dodao je Živković.

On je kazao da do sada nije zabilježeno da Vlada imenuje v.d. direktora Uprave policije bez predloga ministra unutrašnjih poslova.

„U suštini čitave ove priče je da se očigledno radi o političkoj borbi za prevlast u bezbjednosnom sektoru, a kako će se ona na kraju završiti, ne želim da prejudiciram“, naveo je Živković.

