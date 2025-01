Šaranović suspendovao još četiri policijska službenika

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović donio je rješenja o suspenziji još četiri policijska službenika po osnovu bezbjednosnih smetnji, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Kako su kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), jedan od ključnih prioriteta tog resora je potpuna dekriminalizacija policijskog aparata i postizanje punog integriteta organa u cjelini je uz jasno odvajanje časnih i profesionalnih policajaca od onih koji to nijesu.

Oni su naveli da je uspotavljanje djelotvornih kontrolnih mehanizama odgovor na teško nasljeđe i narušen ugled policije imajući u vidu broj bivših najviših policijskih funkcionera koji su procesuirani, a među kojima su pojedini priznali da su učestvovali u švercu cigareta.

Zbog toga je, kako se dodaje, jasno razdvajanje onih koji su većina, a to su časni i odvažni profesionalci u uniformi, od onih koji su ukaljali ugled policije, neophodnost na putu pune policijske revitalizacije.

„Nakon dosadašnjih suspenzija, danas je nakon predloga neposrednih rukovodilaca, uz mišljenje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, Šaranović donio rješenja o suspenziji još četiri policijska službenika“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Oni su naveli da se protiv pomenutih službenika pokrenuti i disciplinski postupci nakon što je utvrđeno da kod njih postoje bezbjednosne smetnje za dalji rad u smislu člana 162 Zakona.

Iz MUP-a su podsjetili da bezbjednosne smetnje za dalji rad u smislu člana 162 zakona postoje ukoliko je policijski službenik registrovan kao uživalac droga ili održava veze sa osobama koja neovlašćeno prikupljaju tajne i druge podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama.

„Ministar unutrašnjih poslova će nastaviti da zahtijeva opsežne provjere za one policijske službenike za koje postoji opravdana sumnja da svoju policijsku dužnost ne obavljaju štiteći građane, već one prema kojima policija postupa, a posebnu u svijetlu curenja dokumenata označenih stepenom tajnosti iz Uprave policije“, poručuje se u saopštenju.

(kraj) tam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS