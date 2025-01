Šaranović suspendovao 19 policajaca

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović suspendovao je 19 policajaca, po osnovu postojanja bezbjednosnih smetnji za vršenje policijskih poslova, saopšteno je iz resornog Ministarstva.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su kazali da je komisija za provjeru bezbjednosnih smetnji za vršenje policijskih poslova u tom resoru utvrdila da za 44 policajca postoje bezbjednosne smetnje za dalji rad, saglasno članu 162 Zakona o unutrašnjim poslovima.

Iz tog Vladinog resora su rekli da su, uporedo sa tim, naložene provjere za 38 službenika i da su one u toku.

„Samo po osnovu postojanja bezbjednosnih smetnji, ministar unutrašnjih poslova je rješenjem suspendovao 19 policijskih službenika, dok se ovih dana očekuje pokretanje disciplinskog postupka za ostale službenike koji nijesu prošli bezbjednosne provjere, što je zakonski uslov za suspenziju“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, manji broj službenika koji nijesu prošli provjeru je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u pritvoru, ili na bolovanju, tokom čijeg trajanja ti zakonski mehanizmi ne mogu biti preduzeti.

Iz MUP-a su poručili da je jedan od njihovih primarnih ciljeva postizanje pune funkcionalnosti kontrolnih mehanizama na svim nivoima.

„Imajući u vidu da su MUP i Uprava policije suočeni sa realnošću lišavanja slobode dva bivša direktora policije, dva bivša pomoćnika direktora i desetina policijskih službenika koji se terete za razna krivična djela, postizanje punog integriteta ovog organa i apsolutna dekriminalizacija policije ostaje naš fokus“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su naveli da bezbjednosne smetnje za dalji rad u smislu člana 162 Zakona postoje ukoliko je policijski službenik registrovan kao uživalac droga, ili održava veze sa osobama koje neovlašćeno prikupljaju tajne i druge podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama.

„Ostajemo posvećeni iskorjenjivanju korupcije i kriminala iz naših redova, jer je to zakonska, profesionalna i moralna obaveza, kako prema svim građanima, tako i prema onim policijskim službenicima koji posao obavljaju časno, profesionalno i u skladu sa zakonom“, poručili su iz MUP-a.

