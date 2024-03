Šaranović: SBPK i SPO nastavljaju snažnu borbu protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Sektor za borbu protiv kriminala (SBPK) i Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) odlučno nastavljaju višemjesečne aktivnosti u cilju suzbijanja organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su službenici SBPK, u saradnji sa SPO, uhapsili dvije osobe zbog sumnje da su izvršile krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok se traga za još tri osobe iz iste grupe.

Šaranović je pozdravio današnje akcije i pretrese u kojima su uhapšeni članovi organizovane kriminalne grupe koji su, prema navodima prijave, planirali izvršenje više teških krivičnih djela tokom 2020. godine.

„Službenici SBPK i SPO nastavljaju snažnu i odlučnu borbu protiv svih oblika kriminala, kao pouzdan partner Specijalnog državnog tužilaštva“, rekao je Šaranović.

On je istakao da je stvaranje stabilnog bezbjednog ambijenta za sve građane Crne Gore apsolutni prioritet.

