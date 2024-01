Šaranović: Posvećenost i stručnost doveli do hapšenja Camgoza

Podgorica, (MINA) – Posvećenost i stručnost u prikupljanju dokaza doveli su do hapšenja državljanina Turske Binalija Camgoza, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je pohvalio rad Sektora za borbu protiv kriminala, na čijem čelu se nalazi pomoćnik direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

“Posvećenost i stručnost u prikupljanju dokaza doveli su do hapšenja Camgoza, osobe koju turske vlasti terete za izvršenje niza teških krivičnih djela”, naveo je Šaranović.

On je istakao da to hapšenje nije samo uspjeh sistema, već i simbol odlučnosti da stanu na put nepravdi i kriminalu.

“Camgoz, koji se nadao slobodi, sada se suočava s pravdom i od strane crnogorskih vlasti, pod optužbom za krivično djelo propisano članom 415 stav jedan Krivičnog zakonika Crne Gore”, rekao je Šaranović.

On je kazao da je taj slučaj samo jedan u nizu koji pokazuje odlučnost Ministarstva unutrašnjih poslova da se suoče sa komplikovanim izazovima i neprestano rade na očuvanju sigurnosti i pravde u Crnoj Gori.

“Ponosan sam na naš tim i na sve one koji rade na tome da Crna Gora ostane sigurno i pravedno društvo”, poručio je Šaranović.

