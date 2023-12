Šaranović: Pokazali smo da Crna Gora ozbiljno shvata obaveze

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova, zajedno sa Vladom i Ministarstvom pravde, igralo je ključnu ulogu u sprečavanju potencijalnog stavljanja Crne Gore na sivu listu, što bi imalo značajne negativne ekonomske posljedice, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Komitet eksperata za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Savjeta Evrope odlučio je da Crna Gora neće biti na sivoj listi Manivala.

Šaranović je rekao da usvojeni Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma pokazuje njihovu posvećenost borbi protiv tih ozbiljnih prijetnji.

„Zahvaljujući posebnim naporima i predanosti tima Sektora za finansijsko–obavještajne poslove Uprave policije, kao i podršci premijera i Skupštine, uspjeli smo pokazati međunarodnoj zajednici da Crna Gora ozbiljno shvata svoje obaveze, u skladu s međunarodnim standardima“, naveo je Šaranović.

To je, kako je istakao, veliki korak naprijed u jačanju finansijskog sistema i očuvanju i dodatnom snaženju integriteta ekonomije.

„Takođe, ovaj uspjeh jača našu poziciju u međunarodnim odnosima i doprinosi boljoj percepciji Crne Gore kao odgovornog i pouzdanog partnera u globalnim naporima protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, dodao je Šaranović.

