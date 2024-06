Šaranović: Operativna spremnost podignuta na najviši nivo

Podgorica, (MINA) – Policija čini sve da osigurna bezbjednost građana, a operativna spremnost je podignuta na najviši nivo, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, povodom događaja na Cetinju. “Nivo operativne spremnosti je podignut na najviši nivo, a sve istražne radnje koje se sprovode usmjerene su na najskorije rasvjetljavanje ovog teškog krivičnog djela”, rekao je Šaranović. Kako je kazao, događaj na Cetinju je, nažalost, potvrda da su bili u pravu kada su ukazivali na opasnost od takvih posljedica usljed neizricanja presuda u roku od tri godine i puštanja na slobodu ne malog broja osoba koje su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa (OKG). “Prevencija i rasvjetljavanje ovakvih teških krivičnih djela su upravo razlog zbog kojeg sam bio izričito protiv gašenja sistema video nadzora gradova, po svaku cijenu”, dodao je Šaranović. On je dodao da neće dozvoliti da bilo koja OKG na sekund pomisli da je jača od države. “Ta vremena su iza nas”, naveo je Šaranović. Kako je kazao, kontinuirano podizanje kapaciteta u svim oblastima i odlučno postupanje službenika su siguran put da se uspješno izbore sa svim izazovima.

