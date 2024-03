Šaranović: Nije opcija da koordiniram policijom

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da nije opcija da on koordinira Upravom policije i da očekuje da do ponedjeljka bude izabran vršilac dužnosti (v.d.) direktora policije.

„Jasno je da predlog ministara Pokreta Evropa sad, članova Kadrovske komisije, da koordiniram Upravom policije nije opcija, a koji je formalizovan ka Vladi nakon tog zahtjeva“, naveo je Šaranović u objavi na mreži X.

On je rekao da je zato predložio četiri kandidata za v.d. direktora policije.

„Očekujem da se do ponedjeljka izabere jedan od njih, kako se više ne bi bez ikakvog razloga odlagala smjena direktora koji nema podršku Vlade i parlamenta“, poručio je Šaranović.

