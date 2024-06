Šaranović: MUP kontinuirano poboljšava kapacitete za prihvat stranaca

Podgorica, (MINA)- Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) priprema izgradnju novog objekta Centra za prihvat stranaca na Božaju, kao i nadogradnju Centra u Spužu, čime će se višestruko poboljšati i povećati smještajni kapaciteti, kazao je resorni ministar Danilo Šaranović.

Delegacija skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode danas je posjetila Centar za prihvat na Božaju u skladu sa Planom aktivnosti za ovu godinu i u susret predstojećoj sjednici koju Odbor planira da organizuje povodom Međunarodnog dana izbjeglica.

Na početku posjete upriličen je sastanak sa Šaranovićem i saradnicima.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Šaranović je istakao da je taj resor, kao krovna institucija u čijoj su nadležnosti migracije, obezbijedilo visoke standarde zaštite osoba koje traže međunarodnu zaštitu i da svakog dana radi na njihovom unapređenju.

„Otvaranjem Odsjeka Božaj koji raspolaže sa 60 mjesta, Crna Gora je omogućila strancima koji traže međunarodnu zaštitu adekvatan smještaj u cilju njihovog zbrinjavanja“, kazao je Šaranović.

On je rekao da taj Odsjek svojim postignućima parira mnogim drugim regionalnim prihvatnim centrima.

Šaranović je dodao da su u MUP-u u toku pripreme za izgradnju novog objekta Centra za prihvat stranaca na Božaju, kao i nadogradnju Centra u Spužu, čime će se, kako je naveo, višestruko poboljšati i povećati smještajni kapaciteti.

On je kazao da je od stavljanja u funkciju 2020. godine u objektu boravilo 5.961 stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i podsjetio da Direkcija za prihvat raspolaže i sa Odsjekom u Spužu čiji je kapacitet 104 mjesta.

Prema riječima Šaranovića, poseban akcenat stavljen je na potrebe ranjivih grupa, prevashodno djece i žena.

„Crna Gora će nastaviti da bude posvećena ostvarenju strateških ciljeva i u saradnji sa partnerima doprinositi integrisanom upravljanju migracijama, kako na regionalnom i evropskom, tako i na globalnom nivou“, poručio je Šaranović.

Predsjednik Odbora Jovan Vučurović je, kako je saopšteno iz parlamenta, informisao da Odbor, u sklopu kontrolne i nadzorne uloge, posvećuje posebnu pažnju oblasti migracija.

“Svjestan je da su uzroci migracija najčešće geopolitička dešavanja, ali su prisutna i ekonomska migratorna kretanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Vučurović posebno interesovao za bezbjednosni aspekt migracija, podsjećajući na jučerašnji protest mještana Pljevalja, kao i na dešavanja od prije nekoliko godina u opštini Nikšić, odnosno pograničnom dijelu prema Bosni i Hercegovini.

“Postoje i brojni izazovi u takvim situacijama, kao i incidenti, pa ga je interesovalo da li Crne Gora može da odgovori takvim izazovima. Pretpostavlja da među migrantima postoje i lica koja su u određenim terorističkim grupama”, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopšteni nakon sastanka, Vučurović se interesovao da li država ima dovoljan broj službenika za prihvat migranata, kao i za broj migranata u Crnoj Gori na godišnjem nivou.

“Zaključio je da će Odbor, u skladu sa svojom nadležnošću, u ovoj oblasti pružati punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova”, navodi se u saopštenju.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković je rekao da redovno posjećuju ovakve centre, i da već godinu sarađuju sa FRONTEX-om.

On je naglasio da su incidenti između migranata i lokalnog stanovništva najčešće bili posledica straha od nepoznatog i djelovanja svega nekoliko osoba.

Kako je naveo, kada je riječ o slučaju u Pljevljima, treba biti vrlo oprezan u posmatranju ovih stvari i donošenju zaključaka da li su to počinili migranti.

“Zaključio je da će pružiti punu podršku MUP-u, jer država posebnu pažnju mora da posveti službenicima Granične policije, u protivnom će ostati bez adekvatne zaštite državne granice”, navodi se u saopštenju.

Bjeković je naglasio da su migranti za Zaštitnika ljudi kao i svi drugi, tako da će se baviti zaštitom njihovih prava kao i prava svih građana Crne Gore.

Pored Vučurovića i Bjekovića, Centar su posjetili i članica Odbora Anđela Vojinović, savjetnica UN-a za ljudska prava Anjet Lanting, predstavnik UNHCR-a u Crnoj Gori Žan In Bušardi sa saradnikom, predstavnici Crvenog krsta Crne Gore.

