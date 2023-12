Šaranović: Brđanin je direktor policije

Podgorica, (MINA) – Zoran Brađanin je, shodno presudi Upravnog suda, direktor Uprave policije, a kako i na koji način će se izvršiti primopredaja dužnosti između njega i dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Nikole Terzića, odlučiće Vlada, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je, u Dnevniku Televizije Crne Gore, kazao da je presuda kojom je Upravni sud poništio rješenje o razrješenju Brđanina drugačija od prvobitno donesene, kada je taj sud vratio postupak Vladi na ponovno odlučivanje.

“Kroz komunikaciju sa najeminentnijim stručnjacima u Crnoj Gori došlo se do tumačenja da je, saglasno novoj presudi Upravnog suda, direktor policije Brđanin. Kako i na koji način će se izvršiti primopredaja dužnosti između njega i Terzića, odlučiće Vlada kao stranka u postupku, jer je presuda Upravnog suda dostavljena Vladi, a ne Ministrastvu unutrašnjih poslova”, rekao je Šaranović.

On je kazao da niko nema pravo da dovodi u pitanje poštovanje pravosnažnih sudskih presuda.

Šaranović je demantovao medijske navode da je Pokret Evropa sad planirao da predloži Vojislava Dragovića za direktora Uprave policije i da su Demokrate imale svoje kandidate.

On je rekao da će prilikom svakog imenovanja, a naročito direktora policije, imati maksimalnu pozornost u selekciji kandidata.

“Budući direktor Uprave policije sigurno neće biti proizvod bilo kakvih rodbinskih, prijateljskih, partijskih veza, a naročito ne veza sa inkriminisanim bivšim policijskim službenicima”, poručio je Šaranović.

On je rekao da na sjednici Vlade nije bilo nesuglasnica, te da se radi o konstruktivnim razmjenama mišljenja.

“Nema razloga za bilo kakvim izvlačenjem poruka da postoji negativna energija, uimajući u vidu u Vladi postoji konsenzus o reformama u bezbjednosnom sektoru”, dodao je Šaranović.

On je istakao da je prioritet odlučna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i poručio da će biti visoko posvećen kadrovskim reformama.

“Ni do jedne kadrovske promjene neće doći ukoliko svako imenovanje ne bude sinonim za integritet i profesionalnu hrabrost. Vidjeli smo šta je donio drugačiji pristup, pa danas u pritvoru imamo dva bivša direktora Uprave policije i bivšeg pomoćnika direktora za sektor borbe protiv kriminala”, naveo je Šaranović.

On je rekao da se snažno zalaže za depolitizaciju u bezbjednosnom sektoru.

“Poručujem svim političkim subjektima, počev od Demokrata pa nadalje, da neće moći politički da utiču i da vrše bilo kakav vid pritiska na budućeg direktora Uprave policije”, zaključio je Šaranović.

