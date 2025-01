Saradnja sa Italijom u oblasti reforme javne uprave

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj potpisao je sa italijanskim kolegom Paolom Zangrilom memorandum o razumijevanju u oblasti reforme javne uprave, koji predviđa organizaciju sastanaka eksperata, učešće na konferencijama i treninzima u oblastima reforme javne uprave.

Iz crnogorskog Ministarstva javne uprave (MJU) saopšteno je da je to prvi memorandum zaključen između Odjeljenja za javnu upravu Italije i partnera iz regiona Zapadnog Balkana.

„Taj sporazum predviđa organizaciju sastanaka eksperata, učešće na konferencijama i treninzima u oblastima reforme javne uprave, strateškog planiranja unapređenja kapaciteta razvoja kompetencija zaposlenih, kao i njihovih liderskih vještina“, kaže se u saopštenju.

Dukaj je kazao da je ponosan što potpisuje memorandum o saradnji u oblasti reforme javne uprave u ime Vlade Crne Gore sa Vladom Italije.

„Ovo je prvi memorandum koji ta institucija potpisuje sa jednom od članica Zapadnog Balkana, Crnom Gorom. Cilj je osnaživanje bilateralne saradnje i razmjena iskustava u oblasti reforme javne uprave, kao i unapređenje kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi radi postizanja evropskih standarda“, istakao je Dukaj.

On je naglasio važnost koju Crna Gora daje reformi javne uprave i implementaciji digitalnih rješenja u cilju poboljšanja efikasnosti, transparentnosti i dostupnosti javnih usluga.

Kako je rekao Dukaj, saradnja sa Italijom, kao zemljom sa bogatim iskustvom u toj oblasti, od izuzetnog je značaja za dalji razvoj i primjenu dobrih praksi u Crnoj Gori.

Zangrilli je istakao da mu je drago što je drugi put u Palati Vidoni ugostio Dukaja.

„U odnosu na naš posljednji susret, sa zadovoljstvom sam primijetio značajan napredak u procesu modernizacije javne uprave Crne Gore, u širem kontekstu približavanja evropskim institucijama“, rekao je Zangrili.

Kako je dodao, memorandum koji su danas potpisali uklapa se u taj okvir saradnje između dvije prijateljske države.

„Regrutacija kadrova, kompetencije za javno rukovodstvo i obuka, uključujući oblasti sajber bezbjednosti, mogu biti ključni pravci na kojima ćemo zasnivati ovu plodnu saradnju i razmjenu najboljih praksi“, rekao je Zangrili.

Iz MJU su kazali da su benefiti formalizacije odnosa dvije zemlje na taj način u jačanju bilateralne saradnje i razmjeni najboljih praksi, uz podršku Italije procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

„Na kraju, sagovornici su se dogovorili da započnu prve aktivnosti obuke između Italije i Crne Gore već u narednim mjesecima, pri čemu je prvi sastanak planiran u Rimu na proljeće“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Dukaj zvaničnu posjetu Italiji iskoristiti i za sastanak sa šefom Agencije za sajber bezbjednost Italije Brunom Frattasijem.

