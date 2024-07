Saradnja organa obavještajno-bezbjednosnog sektora na najvišem nivou

Podgorica, (MINA) – Nivo saradnje i međusobnog povjerenja organa obavještajno-bezbjednosnog sektora je na nikad većem nivou, ocijenjeno je na sjednici Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora (BOK).

Iz kabineta koordinatora BOK-a Alekse Bečića saopštili su da su sjednici, pored članova BOK-a, prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, direktor Uprave policije Zoran Brđanin i vršilac dužnosti pomoćnika direktora policije za Sektor za borbu protiv kriminala, Lazar Šćepanović.

Kako se navodi, u radu sjednice učestvovali su i ministar finansija Novica Vuković, kao i generalni direktori direktorata u Ministarstvu finansija i Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) koji se bave javnim nabavkama.

Iz kabineta Bečića rekli su da je BOK konstatovao da je nivo saradnje i međusobnog povjerenja organa obavještajno-bezbjednosnog sektora na nikad većem nivou.

“Zbog čega, između ostalog u saradnji sa tužilaštvom i međunarodnim partnerima, svjedočimo istorijskim akcijama, odnosno impresivnim rezultatima, posebno na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je BOK pohvalio tri velike uspješne akcije bezbjednosnog sektora koje su realizovane u prethodnim danima.

BOK je, kako je saopšteno, pohvalio jednu od najvećih akcija u posljednje vrijeme kodnog naziva “General”, koja je sprovedena u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i međunarodnim partnerima.

Iz kabineta Bečića kazali du da je BOK pohvalio i akciju u kojoj je oslobođeno 11 otetih migranata, kao i akciju u kojoj su, u saradnji sa pripadnicima albanske policije, zaplijenjene tri plantaže sa više od 11 hiljada stabljika marihuane.

“BOK afirmiše inicijativu ministra unutrašnjih poslova o formiranju radne grupe koja će pripremiti hitne izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, uz učešće Vukovića, razmatrane i teme koje se odnose na unapređenje normativnog okvira za sprovođenje postupka javnih nabavki za potrebe organa obavještajno-bezbjednosnog sektora, sa ciljem povećanja efikasnost i funkcionalnosti u radu.

“Kao veoma značajne, podržali smo i afirmisali intenzivne aktivnosti MUP-a na izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojima se stvara osnova za rješavanje pitanja kadrovskog deficita policijskih službenika, što će ujedno predstavljati i osnovu za dodatno snaženje tog resora i Uprave policije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u skladu sa zaključcima sa prethodno održanih sjednica, u koordinaciji sa nadležnim Ministarstvom pravde, inicirane aktivnosti na otpočinjanju izrade podzakonskog akta saglasno Zakoniku o krivičnom postupku, koji će stvoriti osnovu za efikasnu kontrolu izvršenja i poštovanja mjera nadzora okrivljenih lica.

BOK je, kako su rekli iz kabineta Bečića, razmotrio i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

