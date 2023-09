Saradnja crnogorske i srpske policije dobra i profesionalna

Podgorica, Beograd (MINA) – Saradnja crnogorske i srpske policije dobra je i profesionalna, ali uvijek postoji prostor za njeno unapređenje, ocijenjeno je u razgovoru direktora Uprave policije Crne Gore Nikole Terzića i pomoćnika direktora policije Srbije Dragana Vasiljevića.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, na sastanku u Beogradu ukazano je da je cilj dvije države borba protiv svih vidova kriminala, posebno organizovanog.

„Kome se uspješno može suprotstaviti samo jasnim i snažnim odgovorom kroz zajednički rad i saradnju“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su se Terzić i Vasiljević osvrnuli i na saradnju ostvarenu tokom ljetnje turističke sezone, tokom koje su policijski službenici iz Srbije svakodnevno, sa kolegama iz Crne Gore, bili na usluzi srpskim državljanima u Baru, Budvi i Herceg Novom.

„Istakli su da će ovaj vid saradnje, koji daje odlične rezultate i koji je postao tradicija, biti nastavljen“, kaže se u saopštenju.

