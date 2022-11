Sančez: Uvjeren sam da će Crna Gora prevazići izazove

Podgorica, (MINA) – Španski premijer i predsjednik Španske socijalističke radničke partije, Pedro Sančez rekao je da je uvjeren da će Crna Gora prevazići izazove i nastaviti odgovarajućom dinamikom proces integracija u Evropsku uniju (EU).

Sančez je to kazao tokom razgovora sa crnogorskim predsjednikom i liderom Demokratske partije socijalista (DPS) Milom Đukanovićem, sa kojim se sastao na marginama Kongresa Socijalističke internacionale, koji se održava u Madridu.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Đukanović je upoznao domaćina sa ključnim pitanjima na koja političke elite moraju dati odgovore kako bi se izašlo iz institucionalne krize u Crnoj Gori, ističući da su vanredni parlamentarni izbori najadekvatnije rješenje.

“Sančez je izrazio uvjerenje da će Crna Gora prevazići izazove i nastaviti odgovarajućom dinamikom proces EU integracija. Osim toga, pozdravio je napore predsjednika Đukanovića da i u otežanim okolnostima ostaje bezrezervno posvećen evropskoj perspektivi Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đukanović i Sančez su istakli značaj saradnje partija i dogovorili naredne aktivnosti.

Navodi se da su razmotrili i mogućnost održavanja konferencije lidera socijalističkih i socijaldemokratskih lidera sa Zapadnog Balkana i EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS