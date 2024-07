Sančez: Spajićeva politika vodi Crnu Goru u EU

Podgorica, (MINA) – Sazrelo je vrijeme da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije (EU), a politika premijera Milojka Spajića vodi zemlju u tom pravcu, poručio je premijer Španije Pedro Sančez tokom susreta sa Spajićem na marginama NATO Samita u Vašingtonu.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić je istakao značaj učlanjenja Crne Gore u EU i zahvalio Španiji na podršci tokom prethodnih sedam mjeseci.

Dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR), kako je kazao, jednako je važno za Crnu Goru koliko i za EU.

Spajić je rekao da očekuje da će završna faza pregovaračkog procesa doprinijeti punoj transformaciji Crne Gore u zrelu i ekonomski osnaženu državu članicu.

Sančez je, kako je saopšteno, pozdravio “izuzetan napredak Crne Gore”.

On je kazao da je svojim članstvom u NATO, dostizanjem izdvajanja od preko dva odsto bruto društvenog proizvoda za odbranu ali i dosljednim sprovođenjem politika Saveza u svim oblastima Crna Gora pokazala da je “zemlja na koju EU može da računa”.

“Sazrelo je vrijeme da EU dobije 28. državu članicu”, poručio je Sančez.

Iz Vlade su kazali da su Spajić i Sančez saglasni da je odnosima Crne Gore i Španije potreban novi zamajac i istakli potrebu inteziviranja ekonomskog dijaloga.

“Na toj liniji dogovoreno je da, kao dvije mediteranske zemlje, Crna Gora i Španija intenziviraju saradnju u oblasti turizma i hotelijerstva”, navodi se u saopštenju i dodaje da je Sančez prenio i interesovanje španskih kompanija za projekte u Crnoj Gori.

Sagovornici su, kako je saopšteno, izrazili zadovoljstvo učešćem na istorijskom Samitu NATO-a u Vašingtonu i ponovili opredijeljenost da i u daljem djelovanju doprinose ciljevima Alijanse.

