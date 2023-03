Sajt biraci.me ponovo nije u funkciji

Podgorica, (MINA) – Sajt biraci.me, koji građanima omogućava da se informišu gdje mogu iskoristiti svoje biračko pravo, ponovo nije u funkciji, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

“Ako je ovo odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova na naš današnji apel – potpuno je pogrešan”, naveli su iz CDT-a na Tviteru /Twitter/.

Iz te nevladine organizacije su apelovali da se biračima omogući da znaju gdje mogu da glasaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS