Sahranjeni posmrtni ostaci 14 žrtava genocida

Srebrenica, (MINA) – Posmrtni ostaci 14 žrtava genocida u Srebrenici sahranjeni su danas u Memorijalnom centru u Potočarima.

Komemoracijom u Potočarima obilježena je 29. godišnjica genocida u Srebrenici.

Najmlađa žrtva koja je sahranjena ove godine, u julu 1995. je imala 17, a najstarija 68 godina, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Ovo je bila 24. kolektivna sahrana u Potočarima.

Tokom 2003. godine obavljene su tri sahrane, kada je i ukopan najveći broj žrtava, ukupno 989.

Najmanji broj žrtava ukopan je 2020. godine, kada je konačan smiraj našlo svega devet žrtava. Još se traga za oko hiljadu žrtava genocida u Srebrenici.

U znak sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine i saosjećanja s porodicama žrtava danas je Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prvi put ove godine 11. jul obilježava se i kao Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, nakon što je 23. maja Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

U genocidu, koji je potvrđen presudama Haškog suda, ubijeno je više od 8,3 hiljade muškaraca i dječaka iz Srebrenice i okoline.

