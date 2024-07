Šahmanović: Odluka BS-a o ulasku u Vladu bazira se na principima i programima

Podgorica, (MINA) – Odluka Bošnjačke stranke (BS) o ulasku u Vladu bazira se na principima i programima, kazao je član Predsjedništva te partije Admir Šahmanović, dodajući da BS želi da bude zalog multikonfesionalne Crne Gore.

Glavni odbor BS-a prihvatio je na današnjoj sjednici predlog da ta partija uđe u Vladu, a u okviru rekonstrukcije, BS-u će pripasti mjesto potpredsjednika i pet resora, među kojima i Ministarstvo vanjskih poslova.

Šahmanović je Televiziji Crne Gore kazao da se nijesu vodili resorima i broju ruku koje će dobiti u Vladi.

“Isključivo smo se vodili našim programom i principima. Odlučili smo da otpočnemo saradnju sa Pokretom Evropa sad i još jednom smo pokazali povjerenje našem lideru Ervinu Ibrahimoviću”, rekao je Šahmanović.

On je kazao da se baziraju na svom programu i da žele da budu zalog multikonfesionalne Crne Gore.

“Osim toga, mi imamo veliku odgovornost prema našem bošnjačkom narodu”, poručio je Šahmanović.

Komentarišući navode da je BS skrenula od svojih programa i principa, Šahmanović je kazao da su u pitanju neosnovane tvrdnje.

“Sve je to u sferi populizma. Nijedna naša odluka nije išla u suprotnosti sa interesima Crne Gore “, kazao je Šahmanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS