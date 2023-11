Šahin: Oprez zbog nove crnogorske Vlade

Podgorica, (MINA) – Senatorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džin Šahin rekla je da dijeli zabrinutost Ambasade SAD-a u Podgorici zbog nove vladajuće strukture u Crnoj Gori i mogućnosti da neko u Crnoj Gori podijeli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom šta se dešava u NATO-u.

Šahin je, u intervjuu Glasu Amerike, rekla da ne razumije kako neko može da gleda šta je Putin uradio u Ukrajini i to zato što je ta država željela da bude dio Evropske unije (EU) i demokratije.

Ona je kazala i da ne zna zašto bi bilo koja partija u Evropi mislila da je tamo njena budućnost.

Šahin je rekla da bi američka administracija i Kongres trebalo da budu na oprezu u pogledu aktivnosti nove crnogorske vlade i parlamenta, ali i da treba da im kažu da njihova budućnost nije tamo.

“Veoma sam zabrinuta zbog toga šta bi neko u Crnoj Gori mogao da podeli sa Putinom nešto što se dešava u NATO-u, posebno imajući u vidu pokušaje Rusije da svrgne crnogorsku vladu. Neko bi pomislio da će to brinuti svaku političku partiju u zemlji”, navela je Šahin.

Ona je rekla da na Zapadnom Balkanu postoje dva bezbjednosna izazova – aktuelna pitanja između Kosova i Srbije ali i zapaljiva retorika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji govori o otcjepljenju RS od ostatka Bosne i Hercegovine.

Šahin je kazala da je, tokom razgovora sa čelnicima Srbije i Kosova, apelovala da se dvije strane vrate pregovorima jer je normalizacija odnosa jedini način da se to pitanje riješi.

“Mislim da bi vrijeme moglo da ističe za priliku koja im je sada pružena. Znam da su Kosovo i Srbija rekli da im je u interesu da uđu u EU i postanu dio atlantske alijanse, zbog ekonomskih prilika koje se time otvaraju, a iskreno, i bezbjednosnih”, navela je Šahin.

Ona je podsjetila da je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen bila u regionu ove sedmice i da su tema razgovora bili ekonomski podsticaji za zemlje koje sprovode reforme, koje ih približavaju EU.

“Ta šansa možda neće biti tu beskonačno, ako uzmemo u obzir izazove s kojima se Evropa suočava – od rata u Ukrajini i ruske invazije na tu zemlju, izazova na Bliskom istoku i potencijalnih konfliktima u svijetu”, dodala je Šahin.

Ona je navela da se EU trudi da pomogne zemljama koje ne žele da budu autokratske i koje ne žele da podrže diktatora kao što je Putin.

“Trudi se da im pomogne da napreduju ka demokratiji. Ali, ne mislim da će ta prilika zauvijek postojati. I nadam se da će Srbija i Kosovo moći da se dogovore i nađu način da žive zajedno. Razumijem da se možda neće međusobno priznati, ali da makar osiguraju da njihovi građani ne žive u sukobu, u strahu, da ne moraju da brinu, mislim da je to jako važno”, dodala je Šahin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS