SAD pozdravile mirne i demokratske lokalne izbore u Crnoj Gori

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) raduju se saradnji sa lokalnim vlastima u Crnoj Gori dok se narednih nedjelja formiraju koalicije, saopšteno je iz Stejt Departmenta.

“SAD pozdravljaju crnogorske opštine zbog sprovođenja, prema izvještajima, mirnih i demokratskih lokalnih izbora 23. oktobra”, naveo je portparol Stejt departmenta u odgovoru na pitanje Glasa Amerike (VOA).

Lokalni izbori održani su u nedjelju u 14 opština, među kojima je i Podgorica.

Prema rezultatima, Demokratska partija socijalista izgubila je vlast u Podgorici, kao i u više drugih opština, dok je prema ocjenama analitičara zabilježen uspon novoformiranog pokreta Evropa sad koji predvode dva ministra u oborenoj vladi Zdravka Krivokapića – Milojko Spajić i Jakov Milatović.

Na pitanje šta Vašington očekuje od crnogorskih lidera, posebno imajući u vidu aktuelnu političku i institucionalnu krizu, portparol je odgovorio da će SAD sarađivati sa aktuelnom i bilo kojom demokratski formiranom vladom.

„SAD i dalje riješene da sarađuju sa aktuelnom i bilo kojom demokratski formiranom crnogorskom vladom na njenim strateškim prioritetima – vladavini prava, borbi protiv korupcije i poštovanju obaveza iz NATO članstva”, kazao je on.

Vladi premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića izglasano je nepovjerenje prije više od dva mjeseca, dok ne funkcioniše ni Ustavni sud u kojem nije izabrana većina sudija, podsjeća VOA.

