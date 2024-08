Ruski državljanin uhapšen zbog posjedovanja droga

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar uhapsili su ruskog državljanina V.G, zbog posjedovanja droga i nedozvoljenih supstanci, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici barskog Odjeljenja bezbjednosti pretresli stan i druge prostorije koje koristi V.G, u naselju Haj Nehaj, u Sutomoru.

„Pronađena su dva pvc pakovanja sa materijom za koju se sumnja da je marihuana, mase oko 90 grama, kao i pvc pakovanje sa nepoznatom materijom braon boje, mase oko 12 grama, koja će biti predmet daljih vještačenja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su njihovi službenici locirali i uhapsili V.G. na graničnom prelazu Dračenovac.

„Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv V.G. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

