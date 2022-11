Rusiju proglasili sponzorom terorizma

Strazbur, (MINA) – Evropski parlament (EP) danas je, glasovima 494 poslanika, usvojio rezoluciju kojom se Rusija naziva državnim sponzorom terorizma, optužujući snage te zemlje za vršenje zločina tokom rata u Ukrajini.

Kako prenosi AFP, taj potez evropskih zakonodavaca simboličan je politički korak bez pravnih posljedica, ali su poslanici u EP pozvali vlade članica EU da slijede njihov primjer.

“Namjerni napadi i zločini koje je Rusija izvršila protiv civilnog stanovništva u Ukrajini, uništavanje civilne infrastrukture i druga ozbiljna kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava predstavljaju teroristička djela”, kaže se u rezoluciji.

Iz EP su kazali da vide Rusiju kao „državu sponzora terorizma i kao državu koja koristi sredstva terorizma”.

Evropska unija (EU), za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, nema zakonski okvir za označavanje zemalja kao “država sponzora terorizma”.

Zvanični Vašington je do sada izbjegavao stavljanje Rusije na svoj spisak, što je potez koji pokreće nove sankcije i ukida državni imunitet moskovskim zvaničnicima.

Rezolucija, koju su podržala 494 poslanika u EP, a protiv koje bilo njih 58, poziva Brisel da uspostavi “pravni okvir” za preduzimanje tog koraka i razmatranje dodavanja Rusije na listu.

“Nazvali smo stvari pravim imenom. Rusija nije samo država koja sponzoriše terorizam, već i država koja koristi sredstva terorizma”, rekao je litavski poslanik EP Andrius Kubilius, koji je predvodio inicijativu za rezoluciju.

On je kazao da priznavanje te činjenice od EP šalje jasan politički signal, dodajući da Evropljani ne žele da ostanu pasivni kada se krše svi humanitarni i međunarodni standardi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je glasanje.

“Rusija mora biti izolovana na svim nivoima i pozvana na odgovornost kako bi okončala svoju dugogodišnju politiku terorizma u Ukrajini i širom svijeta”, rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama.

