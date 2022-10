Rusija da odmah prestane sa napadima na civile

Podgorica, (MINA) – Bombardovanja ukrajinskih gradova, koja je nedavno izvršila Rusija, predstavlja ratne zločine, poručili su predsjednici država članica Formata B9 i zatražili od Moskve da odmah prestane sa napadima na civile.

Predsjednici Bugarske, Češke, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Slovačke i Sjeverne Makedonije osudili su masovna bombardovanja ukrajinskih gradova, ističući da to predstavlja ratne zločine po međunarodnom pravu.

Oni su podsjetili da za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti ne postoji institut zastarjevanja i da su pokriveni jurisdikcijom sudova širom svijeta.

„U ime naših država zahtijevamo da Rusija odmah prestane sa napadima na civile“, navodi se u zajedničkoj izjavi koju su podržali i predsjednici Crne Gore i Sjeverne Makedonije, Milo Đukanović i Stevo Pendarovski.

Oni su poručili da neće posustati u nastojanjima da se lica odgovorna za današnje zločine izvedu pred sud.

„Smatramo prijetnje predstavnika Rusije nuklearnim oružjem neprihvatljivima. U tom kontekstu ponovo potvrđujemo našu posvećenost zaštiti naših država i saveznika“, zaključuje se u izjavi.

