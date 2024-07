Rekonstruisana Vlada: Sedam potpredsjednika, 25 ministarstava i jedan ministar bez porfelja

Podgorica, (MINA) – Rekonstruisana Vlada Crne Gore ima sedam potpredsjednika, 25 ministarstava i jednog ministra bez porfelja.

To je predviđeno Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, usvojenom na današnjoj sjednici Vlade, prvoj nakon izglasavanja rekonstrukcije u Skupštini.

Iz Vlade su pojasnili da je nakon rekonstrukcije 44. Vlade nastala potreba za reorganizacijom državne uprave, pa se Uredbom osnivaju Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Ministarstvo pomorstva i Ministarstvo saobraćaja.

Uredbom su osnovani i Ministarstvo turizma, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo energetike, Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa, Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, kao i Ministarstvo dijaspore.

„Uredbom je propisan rok od 30 dana za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave, kao i preuzimanje državnih službenika i namještenika koji su vršili preuzete poslove, opreme i službene dokumentacije, danom stupanja na snagu Uredbe“, navodi se u saopštenju Vlade.

Na današnjoj sjednici Vlade donijeta je i Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare.

„U skladu sa Zakonom o državnoj upravi koji propisuje da ministarstva mogu imati najviše tri državna sekretara, ovom Odlukom se otvara mogućnost da tri ministarstva mogu imati po jednog državnog sekretara, dok petnaest ministarstava mogu imati po dva državna sekretara“, kazali su iz Vlade.

Kako su dodali, sedam ministarstava može imati po tri državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra.

U saopštenju se navodi da je premijer Milojko Spajić zadužio ministra bez portfelja Milutina Buturovića da koordinira aktivnosti koje se odnose na saradnju sa Skupštinom.

Kako je saopšteno, na sjednici su donijeta i rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i to Sandra Radević, Božidar Radinović, Milica Kaluđerović, Marija Nikčević i Valentina Minić.

Vlada je, kako su kazali, na današnjoj sjednici imenovala Komisiju za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, kojom će rukovoditi Momo Koprivica, kao i Komisiju za ekonomsku politiku i finansijski sistem na čelu sa Nikom Đeljošajem.

Na čelu formirane Komisije za kadrovska i administrativna pitanja biće Dragoljub Nikolić, dok će Komisijom za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve rukovoditi Slaven Radunović.

Funkciju potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku obavljaće Aleksa Bečić, a potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama je Budimir Aleksić, a potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović.

Funckiju potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose i ministra vanjskih poslova obavljaće Ervin Ibrahimović, ministra energetike Saša Mujovića, a ministra pravde Bojan Božović.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je Slaven Radunović, ministarka turizma Simonida Kordić, a saobraćaja Maja Vukićević.

Damjan Ćulafić biće na funkciji ministra ekologije, održivog i razvoja sjevera, Dragoslav Šćekić sporta i mladih, Naida Nišić na funkciji ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, a Filip Radulović biće ministar pomorstva.

Ministar dijaspore je Mirsad Azemović, socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, a Admir Šahmanović ministar rudarstva, nafte i gasa.

Funkciju ministra regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama obavljaće Ernad Suljević, a Milutina Butorovića ministra bez portfelja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS