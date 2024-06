Rejnders: Vlada sjajno upravlja pregovorima, IBAR potvrda napretka

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore sjajno upravlja procesom evropske integracije, a to najbolje pokazuju rezultati u poglavljima 23 i 24 i stvaranje uslova za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), kazao je evropski komesar za pravdu i kandidat za generalnog sekretara Savjeta Evrope (SE) Didije Rejnders.

Kako je saopšteno iz Vlade, Rejnders je danas razgovarao sa premijerom Milojkom Spajićem.

„Vlada Crne Gore sjajno upravlja procesom evropske integracije”, kazao je Rejnders.

Kako je dodao, to najbolje pokazuju rezultati u poglavljima 23 i 24, odnosno stvaranje uslova za dobijanje IBAR-a u rekordno kratkom roku.

Spajić je istakao da je ova sedmica veoma važna za nastavak evropskog puta Crne Gore kao i da se, nakon izbora najviših funkcija u pravosuđu, funkcionalnost parlamentarne većine još jednom potvrdila na pitanjima najvažnijim za crnogorsko društvo.

„Ono što je najvažnije za naše građane i za naše međunarodne partnere to je da ova Vlada isporučuje rezultate. Za samo pola godine prešli smo dugačak put da bi Crnu Goru vratili na lidersko mjesto u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU)” kazao je Spajić.

Kako se navodi u saopštenju, Spajić i Rejnders su saglasni da je IBAR kruna napornog rada, a svakodnevna komunikacija na institucionalnom nivou između Evropske komisije i Crne Gore pokazuje da obje strane imaju snažan zajednički motiv da Crna Gora postane 28. članica EU.

