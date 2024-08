Registrovana dva nova slučaja morbila

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, tokom prethodne sedmice, registrovana dva nova slučaja obolijevanja od morbila, čime je broj ukupno registrovanih slučajeva u posljednjih pet mjeseci porastao na 21, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da je jedan slučaj registovan u Rožajama, a drugi u Budvi.

„Slučaj obolijevanja u Rožajama je importovan i epidemiološki povezan za epidemijom morbila u Srbiji, dok je slučaj u Budvi epidemiološki povezan sa prethodno registrovanim slučajem iz te opštine“, naveli su iz IJZ-a.

Kako su istakli, oba novoregistrovana slučaja su nevakcinisane osobe, uzrasta mlađeg od šest godina.

„Od ukupnog broja registrovanih slučajeva, 20 je laboratorijski potvrđeno (na osnovu PCR testa i/ili serološkog testa – prisustva specifičnih antitjela na morbile), dok je jedan na osnovu epidemiološke povezanosti i tipične kliničke slike klasifikovan kao potvrđen slučaj”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ su upozorili da će sa početkom nove školske godine rizik od daljeg širenja morbila dodatno porasti.

Oni su pozvali roditelje da iskoriste redovne i dodatne termine za vakcinaciju, koje određeni domovi zdravlja organizuju vikendom, te da vakcinišu djecu bez odlaganja, a da nevakcinisanu djecu ne šalju u kolektive.

Iz IJZ su podsjetili da potvrda za pohađanje predškolskih ustanova koju izdaju domovi zdravlja sada sadrži informaciju o vakcinalnom statusu koja se automatski generiše iz sistema, kao i precizan savjet/preporuku roditeljima.

Iz Instituta su naglasili da je vakcinacija najbolja zaštita od morbila.

“Vakcina je bezbjedna i djelotvorna, a naročito je važno pravovremeno primanje vakcine”, navodi se u saopštenju.

Potpuna vakcinacija, kako su pojasnili, podrazumijeva primanje dvije doze vakcine, pri čemu u redovnim okolnostima prvu dozu treba dati što prije nakon navršenih godinu života, a drugu prilikom sistematskih pregleda pred polazak u školu.

„U skladu sa daljim razvojem epidemiološke situacije, nadležne epidemiološke službe mogu dati preporuku da djeca minimum mjesec dana nakon primanja prve doze prime i drugu dozu MMR vakcine (bez čekanja sistematskog pregleda pri polasku u školu)“, istakli su iz IJZ.

Prema njihovim riječima, ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, nadležne epidemiološke službe mogu preporučiti primanje prve doze vakcine već u uzrastu od šest do 12 mjeseci.

„Osobama koje nisu potpuno vakcinisane ili nemaju dokaz da su preležale morbile ne preporučuje se putovanje u oblasti sa registrovanim slučajevima obolijevanja u zemlji i inostranstvu”, navodi se u saopštenju.

