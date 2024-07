Registrovan osmi slučaj morbila u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) registrovao je u srijedu osmi slučaj obolijevanja od morbila u Crnoj Gori.

Iz IJZ-a je saopšteno da je obolijevanje registrovano kod nevakcinisane osobe, muškarca starog 22 godine iz Bijelog Polja, koji trenutno živi i radi u Budvi.

„Obolijevanje je potvrđeno na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti i serološkom analizom (prisustvom specifičnih IgM i IgG antitijela)“, navodi se u saopštenju.

Pacijent je, kako su rekli iz IJZ-a, hospitalizovan u Kliničko-bolničkom centru (KBC) Kotor i, prema dobijenim informacijama, trenutno je dobrog opšteg stanja.

„Odmah po potvrđivanju slučaja, preduzete su mjere kako bi se smanjio rizik daljeg širenja bolesti. Epidemiološko ispitivanje vrše nadležne službe KBC Kotor i Doma zdravlja Budva, dok IJZ pruža neophodnu podršku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je od 28. marta rеgistrоvаnо osam slučаjеvа obolijevanja od mоrbilа u Crnoj Gori.

Iz IJZ-a su rekli da su po dva slučaja registrovana u Baru, Podgorici i Pljevljima, a po jedan u Rožajama i Budvi.

Iz te zdravstvene ustanove su naveli da se, prema posljednjim dostupnim podacima, u zemljama okruženja bilježi dalji porast broja registrovanih slučajeva morbila.

„Ukupnо је tokom ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano 6.316 slučajeva, zaključno sa 9. julom“, kazali su iz IJZ-a.

Kako su rekli, u Republici Srpskoj prijavljen je 251 slučaj, zaključno sa 5. julom.

„U Srbiji je rеgistrоvаn 181 slučаj mоrbilа, zаključnо sа 7. julom, sa naglaskom da je u periodu od 1. do 7. jula registrovan 31 novooboljeli“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da je u Albaniji prijavljeno 38 slučajeva morbila, navodeći da je posljednji dostupni podatak od 12. marta.

U Hrvatskoj je, kako su rekli, prijavljeno 18 slučajeva, zaključno sa 5. junom.

„Prema izvještaju Evropskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, ove godine je 16 osoba, od čega 15 u Rumuniji i jedna u Irskoj, umrlo od posljedica obolijevanja od morbila“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su poručili da je jedina prava mjera prevencije vakcinacija koja se sprovodi kombinovanom vakcinom protiv morbila, zauški i rubele.

Potpuna vakcinacija, kako su pojasnili, podrazumijeva primanje dvije doze vakcine, pri čemu prvu dozu treba primiti što prije nakon navršenih godinu.

„Vakcina je bezbjedna i veoma djelotvorna, a naročito je važno pravovremeno primanje vakcine“, istakli su iz IJZ-a.

Oni su apelovali na roditelje da vakcinišu djecu bez odlaganja.

„Sva djeca koja su navršila godinu i nemaju medicinske kontraindikacije treba da prime prvu dozu MMR vakcine, a djeca koja se pripremaju za upis u školu i starija moraju biti vakcinisana sa dvije doze te vakcine“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, osobama koje nijesu potpuno vakcinisane u skladu sa svojim uzrastom, ili nemaju dokaz da su preležale tu bolest, ne preporučuju se putovanja, naročito u države i regione gdje su registrovani slučajevi obolijevanja.

„Takođe, savjetuje im se da izbjegavaju bilo koji vid okupljanja i boravka u kolektivu“, dodali su iz Instituta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS