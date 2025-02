Podgorica, (MINA) – Reformska agenda mora biti u fokusu svih donosilaca odluka u Crnoj Gori, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je novinarima u Vili Gorica, nanakon sastanka sa albanskim kolegom Bajramom Begajem, kazao da su međudržavni odnosi sa Albanijom na visokom nivou.

Milatović je rekao da mu je čast da ugosti predsjednika Albanije, dodajući da to smatra potvrdom bliskih odnosa između dvije zemlje.

On je, kako prenosi portal Vijesti, istakao da su evropske integracije najvažniji cilj obje zemlje i čestitao Albaniji otvaranje prvog klastera.

Milatović je najavio da će se Crna Gora kandidovati za domaćina samita Evropske političke zajednice.

On je rekao da je važan infrastrukturni projekat Jadransko-jonski auto-put, i izrazio uvjerenje da će albanska strana raditi na problemu povremenog ispuštanja otpadnih voda u sliv Bojane.

O tome će, kako je rekao Milatović, razgovarati resorna ministarstva dvije države.

Milatović je istakao da će dvije države zajedno podići spomen-ploču stradalima kod Medove.

Odgovarajući na pitanje albanskih novinara koliko je realno učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju (EU) do 2030. godine, Milatović je rekao da je Crna Gora jedina zemlja koja je otvorila sva poglavlja i zatvorila šest.

On je kazao da su izazovi brojni, a najveći je reformska agenda koja, kako je istakao, mora biti u fokusu svih donosilaca odluka.

Prema riječima Milatovića, drugi izazov se tiče dobrosusjedske saradnje, koja je samo još jedan oblik evropske integracije.

Milatović je, odgovarajući na pitanje o imenovanju Dušanke Jeknić za otpravnicu poslova u Turskoj, rekao da se predsjednik konsultuje samo prilikom imenovanja ambasadora.

On je kazao da je to pitanje za Ministarstvo vanjskih poslova i Vladu, i da nije informisan o tome.

Odgovarajući na pitanje o kupovini stana, Milatović je rekao da je sve prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije.

Milatović je rekao da su on i supruga prodali stan, podigli kredit i kupili veći stan u blizini škole.

On je rekao da je umjesto “moralnih lekcija” bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, očekivao da će Đukanović da odgovara pred nadležnim organima za nikad razjašnjeno bogatstvo njegove porodice.

“Pozivam nadležne organe da se malo više bave tim pitanjem”, rekao je Milatović i dodao se mnoge stvari ne znaju kada je u pitanju Đukanović.

Begaj je kazao da su razgovarali o zajedničkim temama, jer narodi dvije države dijele i evropsku budućnost.

“Albanija cijeni odlične bilateralne odnose sa Crnom Gorom”, dodao je Begaj.

On je kazao da je dogovoreno da ohrabre vlade da sprovedu što više projekata, naročito na prekograničnom dijelu.

Begaj je kazao da je Albanija posvećena procesu EU učlanjenja i da se nadaju otvaranju svih poglavlja do kraja 2025. godine.

On je rekao da je na sastanku bilo riječi i o Kosovu i pozdravio jučerašnje održavanje mirnih izbora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS