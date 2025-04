Razbijena mreža krijumčarenja migranata

Podgorica, (MINA) – Službenici policije otkrili su i razbili mrežu krijumčarenja migranata i uhapsili tri osobe koje su sprovodile kriminalne aktivnosti u Crnoj Gori, dok se za četvrtom traga, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su uhapšeni A.C. (40) iz Pljevalja, N.L. (34) – državljanin Bosne i Hercegovine sa prijavljenim prebivalištem u Podgorici, kao i policijski službenik Sektora granične policije R.S. (55) iz Nikšića.

Kako su naveli, za četvrtim osumnjičenim A.R. (39), državljaninom Azerbejdžana, aktivno se traga.

Iz policije su rekli da su protiv tih osoba podnijete i krivične prijave, zbog osnovane sumnje da su počinile četiri krivična djela nedozvoljeni prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi.

Sumnja se da su imenovani državljanima Azerbejdžana omogućili nezakonit boravak.

“Tako što su uzimali pasoše od tih osoba, izvršavali njihovu registraciju u bazu podataka o prelasku državne granice i vršili ovjeru pasoša pečatom graničnog prelaza bez prisustva lica vlasnika pasoša na graničnom prelazu u trenutku unosa podataka u bazu, a sve u svrhu sticanja protivpravne finansijske koristi”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je A.R. za potrebe N.L. dogovarao zaposlenje državljana Azerbejdžana koji su angažovani kao fizički radnici na gradilištima.

Sumnja se da je policijski službenik R.S, u dogovoru sa A.C, zloupotrebom službenog položaja omogućavao otiskivanje štambilja graničnog prelaza na pasošima, omogućavajući im boravak duži od 90 dana u Crnoj Gori.

“Mješoviti operativni policijski tim za razbijanje mreža krijumčara migranata je tokom policijsko-obavještajnog rada i kriminalističke istrage, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, prikupio obavještenja i dokaznu građu protiv dva crnogorska i dva strana državljanina”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to rezultitalo obaranjem te mreže krijumčara.

“Policijska akcija kodnog naziva “Pasoši” realizovana je kao dio planskih aktivnosti snažnog strateškog i operativnog odgovora u odnosu na problem krijumčarenja migranata, koje je postavljeno kao jedan od ključnih nacionalnih prioriteta u borbi protiv kriminala”, rekli su iz policije.

Kako su kazali, razbijanjem mreža krijumčara migranata koji djeluju preko teritorije Crne Gore i šire “Balkanske rute”, Crna Gora daje i svoj dio doprinosa ukupnoj zajedničkoj regionalnoj i evropskoj bezbjednosti.

“Imajući u vidu da Evropska Unija od država kandidata za članstvo traži ispunjenje strogih kriterijuma u oblastima vladavine prava, bezbjednosti i upravljanja granicama, a samim tim i borbi protiv ilegalne migracije i krijumčarenja ljudi direktno povezane sa pregovaračim poglavljima”, naveli su iz policije.

Oni su istakli da je poseban fokus policijskog tima bio na otkrivanju državnih službenika koji su djelovanjem omogućavali sprovođenje tih kriminalnih aktivnosti, gdje je istragom obuhvaćen i tužiocu priveden policijski službenik radno angažovan na poslovima granične kontrole na graničnom prelazu Ilino Brdo.

“Ova akcija potvrđuje odlučnost Uprave policije u suprotstavljanju krijumčarenju ljudi i korupciji kao jednom od nacionalnih prioriteta, razbijanjem krijumčarskih mreža koje ugrožavaju bezbjednost i pravni poredak države”, navodi se u saopštenju.

Time se, kako su rekli iz policije, jasno pokazuje posvećenost evropskim standardima i vrijednostima i jačanju povjerenja u institucije.

