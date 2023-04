Rasvijetljeno ubistvo u naselju Šteke, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su D.V. (38) iz Podgorice, osumnjičenog za ubistvo V.V. (24) iz tog grada, kao i Podgoričanina N.Đ. (37), koji se tereti za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Iz Uprave policije saopštili su da su njihovi službenici, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u potpunosti rasvijetlili ubistvo V.V.

„U utorak je uhapšen D.V. zbog osnovane sumnje da je izvršio to krivično djelo, dok je danas kao saizvršilac u tom djelu uhapšen N.Đ, kojem se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su u subotu došli do saznanja da je jedna osoba ubijena vatrenim oružjem, a potom zapaljena.

Oni su kazali da su odmah preduzeli niz operativno – taktičkih i istažnih radnji, u saradnji sa forenzičarima i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, koje su prvo dovele do identifikacije direktnog izvršioca teškog ubistva.

Sumnja se da je D.V, 31. marta u periodu između 16 i 17 sati i 30 minuta, koristeći odnos povjerenja sa V.V, došao po njega vozilom marke „VW Golf“ barskih registrarskih oznaka i odvezao ga do mjesta Šteke.

„Gdje je sa direktnim umišljajem na podmukao način namamio oštećenog na pogodno mjesto, nakon čega ga je upotrebom pištolja marke „CZ M57“ cal. 7.62 milimetara ubio, ispaljujući u njegovom pravcu najmanje četiri projektila“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se D.V. nakon toga udaljio sa lica mjesta.

„Poslije izvijesnog vremena D.V. je došao na mjesto izvršenog djela sa N.Đ i zajedno su zapaljivom tešnošću polili beživotno tijelo oštećenog, sa namjernom uklanjanja materijalnih dokaza“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je pretresom vozila D.V. pronađen pištolj, koji je vještačen u Forenzičkom centru Uprave policije.

Kako su kazali, pronađeni su i mnogi drugi tragovi koji su izuzeti, kako sa lica mjesta krivičnog djela, tako i iz vozila osumnjičenog.

„Policijski službenici su, u cilju rasvjetljavanja događaja, od više osoba prikupili obavještenja, više lica poligrafski testirali i izuzeli veliki broj video zapisa sa video nadzora“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su pretresom prostorija koje koristi N.Đ. pronađene i oduzete lovačka puška i municija, zbog čega mu se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljno držanje oružja i eksplozivnih materija.

„Pretragom terena, u blizini kuće N.Đ, pronađen je mobilni telefon sa oštećenjima za koji je utvrđeno da je pripadao oštećenom V.V“, navodi se u saopštenju.

