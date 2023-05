Rastoder dao nemjerljiv doprinos razvoju savremene Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Bivši potpredsjednik Skupštine i poslanik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder dao je nemjerljiv doprinos razvoju savremene Crne Gore, uvijek težio dijalogu i posticanju tolerancije, saopšteno je na komemorativnoj sjednici u parlamentu.

Predsjednica Skupština Danijela Đurović kazala je da je Rastoder u dugogodišnjem parlamentarnom radu težio dijalogu, posticanju tolerancije i poštovanju među poslanicima.

„A u diskusiji se odlikovao smirenošću i potrebom da sa svakim uspostavi minimum razumijevanja i zajednički jezik“, navela je Đurović.

Ona je istaka da se Rastoder naročito zalagao za ravnomjerni regionalni razvoj i osnivanje opština u cilju posticanja napretka manje razvijenih područja.

“Posao je shvatao ozbiljno i odgovorno, a naročito je vodio računa o ugledu institucije koju je predstavljao“, dodala je Đurović.

Bivši predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić rekao je da je Rastoder preminuo na isti dan „kao onaj koji je dao ime državi koju je najviše volio „Titovoj Jugoslaviji“.

„U toj državi se formirao Rifat Rastoder, na vrijednostima koji su mu dali snagu da sačuva kritički um i stabilnost da promišlja budućnost“, naveo je Krivokapić.

Kako je rekao, Rastoder je imao privilegiju da veći dio života živi u zemlji koja je svakoga pravila boljim.

„Ali je tako brzo osjetio vrijeme koje će svakoga od nas praviti gorim. Bio je dovoljno mudar da u antiratnom pokretu zna naći mjeru, da on ne prerasta u osvetu u vremenu kad je postao dio vlasti“, dodao je Krivokapić.

On je kazao da je Rastoder „dualitet crnogorskog liderstva“.

„Borba neprestana, ali britko pero. Pisao je do zadnjeg trena svog života da bi podučio, ne da bi kažnjavao. Pisao je da bi smo bili bolji, znajući koliko znamo biti loši. Pisao je i stvarao da bi Crna Gora, kojoj je posvetio život, mogla jednog dana izbjeći makar stare greške“, istakao je Krivokapić.

On je rekao da je Rastoder dao nemjerljiv doprinos prilikom pisanja Ustava, u dijelu manjinskih prava i identiteta i da je snažno doprinio političkom konstituisanju bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

„Sloboda koju je tražio za druge i davao drugima, dao je i svom narodu. Čuvao je čist obraz Crne Gore i kroz crvene i crne mrlje uvijek nalazeći izlaz na čisto, na istinu”, kazao je Krivokapić.

Melita Rastoder Ljajić, ćerka Rifata, zahvalila je svima koji su u velikom broju i sa svih krajeva svijeta pristigli da isprate njenog oca i onima koji su porodici, putem telegrama, uputili iskrene riječi saučešća i utjehe.

“Stajati uspravno, biti čovjek u svakom svom obliku i prostoru, neprekidno ispirišćući se radom, istinski voljeti ljude, svoj Bihor i svoju Crnu Goru je bit života Rifata Rastodera”, kazala je ona.

Istoričar Adnan Prekić kazao je da je Rastoder bio čovjek koji je u svakoj prilici i na prvom mjestu stavljao odnos prema ljudima.

„Ta urođena skromnost, jednostavnost u komunikaciji, kao da je bila dio njegove ličnosti. Uvijek smiren, spreman da sasluša, pun uvažavanja prema sagovornicima, bio je neko na koga se čovjek uvijek može osloniti, spreman da pomogne, jedan od rijetkih koji je više davao nego što je tražio“, naveo je Prekić.

Prekić je istakao da je iza Rastodera ostalo veliko nasleđe u novinarstvu i istraživačkom radu, ali prvenstveno u politici kojoj je „nesebično dao najbolje godine“.

On je dodao da je Rastoder u politici dao najveći doprinos razvoju savremene Crne Gore.

„Uvjereni smo da će godine koje slijede iznova otkriti veličinu njegovog djela, kao i vrijednosti slobodne i demokratske Crne Gore, koju je vjerovao, za koju se borio i koju je svojim djelima stvarao“, zaključio je Prekić.

