Raspisan tender za rekonstrukciju vrtića Poletarac i Kotor

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) raspisalo je međunarodni tender za izbor projektanta glavnog projekta sa idejnim rješenjem za rekostrukciju i nadogradnju vrtića „Poletarac“ na Zabjelu u Podgorici i vaspitne jedinice „Kotor” u naselju Tabačina.

Iz MPNI je saopšteno da se tender realizuje u okviru projekta “Program unapređenja crnogorskog obrazovanja” koji taj resor sprovodi u saradnji sa Evropskom Investicionom bankom (EIB).

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da, nakon rekonstrukcije i nadogradnje, biti dobijen objekat na Zabjelu bruto površine 3,1 hiljadu metara kvadratnih (m²), spratnosti P+1 za boravak 410 djece.

Prema njenim riječima, objekat u Kotoru biće bruto površine 1,4 hiljade m², spratnosti P+1 za boravak 170 djece.

„To predstavlja prvi korak u rješavanju višedecenijskih problema u većini gradova u Crnoj Gori, a koji se odnose na nedostatak prostornih kapaciteta za adekvatan boravak naših najmlađih u vrtićima”, istakla je Jakšić Stojanović.

