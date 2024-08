Raspisan novi tender za reviziju koda softvera

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (MONSTAT) raspisala je danas novi tender za reviziju koda softvera koji će građani koristiti za kontrolu svojih podataka o etničko-kulturološkim karakteristikama prikupljenih popisom stanovništva, domaćinstava i stanova.

Iz MONSTAT-a su rekli da na prethodno raspisani tender nije dostavljena nijedna ponuda.

Oni su kazali da tenderska procedura predstavlja postupak jednostavne nabavke usluga – zahtjev za dostavljanje ponuda koji se objavljuje na Elektronskom sistemu javnih nabavki.

„Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 30 hiljada EUR sa porezom na dodatu vrijednost“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rok za dostavljanje ponuda 15. avgust.

„Shodno Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, privredni subjekat mora biti iz države članice Evropske unije“, navodi se u saopštenju.

Iz MONSTAT-a su rekli da su, u skladu sa procedurama, formirali komisiju za sprovođenje jednostavne nabavke.

„Takođe, Komisija za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva, domaćinstava i stanova će pratiti sprovođenje i ovog tendera, kako je to predviđeno Zakonom o popisu“, dodaje se u saopštenju.

MONSTAT će, kako se navodi, o daljem postupku tendera i ostalim povezanim informacijama blagovremeno obavještavati javnost.

