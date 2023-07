Rasla potrošnja budžeta uoči parlamentarnih izbora

Podgorica, (MINA) – Pojedine državne institucije su u junu, kada su održani vanredni parlamentarni izbori, probile mjesečni limit potrošnje definisan Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, saopštili su iz Mreže za afirmisanje nevladinog sektora (MANS).

Analiza MANS-a pokazala je da su više od plana trošili Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Uprava za prihoda i carina, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), kao i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja.

Iz MANS-a su objasnili da mjesečni plan potrošnje državnog budžeta utvrđuje Ministarstvo finansija na početku fiskalne godine, a Zakon u članu 38 zabranjuje budžetskim korisnicima da tokom izborne kampanje troše više od propisanog limita.

Kako su kazali iz te nevladine organizacije, MUP je u junu potrošio oko deset miliona EUR, što je dva miliona više od zakonom propisanom limita.

“Analiza mjesečne potrošnje ovog Ministarstva pokazuje da je najveća prekoračenja uključuju isplatu neto zarada, troškove sudskih postupaka, ali i isplate ugovora o djelu za koje je MUP u junu izdvojio 156 hiljada EUR, što za 120 hiljada više od mjesečnog limita”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Uprava prihoda i carina u junu potrošila blizu 3,5 miliona EUR, što je za dva miliona EUR više od limita koji propisuje Zakon.

Iz MANS-a su rekli da podaci o potrošnji te institucije pokazuju da je najveće prekoračenje ostvareno na poziciji neto zarade gdje je potrošen milion EUR više od limita, dok je za konsultantske usluge izdvojeno blizu 900 hiljada EUR više od mjesečnog budžeta.

“Uprava prihoda i carina je duplirala i plaćanja po osnovu ugovora o djelu, pa je tako tokom juna ukupno potrošeno 76 hiljada EUR”, dodali su iz MANS-a.

Oni su kazali da je UIKS tokom juna potrošio 1,8 miliona EUR, što je za oko 780 hiljada preko zakonom definisanog mjesečnog limita.

“Analiza potrošnje pokazuje da je UIKS u junu duplirao isplatu neto zarada, a da je sa budžetske linije „ostalo“ potrošeno 243 hiljade EUR, što je takođe duplo više od mjesečnog limita”, saopštili su iz MANS-a.

Kako su istakli, UIKS je u istom periodu po osnovu ugovora o djelu isplatio 100 hiljada EUR, dok je zakonski limit iznosio oko 52 hiljade.

Iz MANS-a su kazali da će Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) podnijeti inicijative zbog sumnje da su državne institucije prekršile Zakon o finansiranju političkih subjekata i izborih kampanja i tražiti da se one procesuiraju bez odlaganja.

“Ovi podaci nažalost pokazuju da smo i tokom posljednih parlamentarnih izbora imali raširenu praksu kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, naročito u dijelu koji se tiče moguće zloupotrebe državnih fondova”, naveli su iz MANS-a.

Nastavak ovakvog trenda je, prema njihovim riječima, dijelom uslovljen neadekvatnim institucionalnim odgovorom i nedovoljno kreirane prekršajne prakse koja bi trebala da motiviše državne institucije da svoje ponašanje usklade sa zakonima koji uređuju izborni proces.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS