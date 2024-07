Raonić podnio ostavku na mjesto generalnog direktora RTCG

Podgorica, (MINA) – Generalni direktor Radio Televizije Crne Gore (RTCG) Boris Raonić podnio je danas ostavku na tu funkciju.

Raonić je ostavku dostavio Savjetu RTCG, kojeg je pozvao da to konstatuje na prvoj narednoj sjednici.

On je u ostavci naveo da je novousvojenim Zakonom o nacionalnom javnom emiteru propisano da generalni direktor RTCG-a nastavlja sa radom ”do isteka mandata”.

“Ponosan sam na rezultate koje smo postigli u dosadašnjem periodu, ostvarujući značajan rast gledanosti televizije, višestruko povećanje čitanosti portala, uvećanje sopstvene produkcije”, rekao je Raonić, prenosi Portal RTCG.

On je dodao da je ponosan i na zelenu tranziciju kroz nabavku električnih auta, energetski efikasne uređaje, kao i na renoviranje pet hiljada metara kvadratnih prostora, modernizaciju tehnološke opreme, otvaranje novih televizijskih (TV) studija i radijskih kanala, pokretanje filmske i muzičke produkcije.

Raonić je kazao da su reformisali organizacionu strukturu, racionalizovali broj zaposlenih i ostavrili saradnju sa javnim servisima iz regiona.

“Usvojili smo i primjenjujemo Strategije razvoja i Digitalne transformacije, dobili smo pozitivne revizije na poslovanje, povećali prihode od marketinga, značajno povećali plate zaposlenih, završavamo zgradu za zaposlene”, naveo je Raonić.

On je kazao da je pri kraju rad na OTT platformi, da su krenuli konačno u digitalizaciju TV arhiva, kao i da prave i pionirske korake u upotrebi vještačke inteligencije.

“Podržali smo stotine aktivnosti od opšteg interesa, otvorili galeriju, upristojili radni ambijent za zaposlene, ostvarili saradnju sa brojnim institucijama kulture, sporta i obrazovanja”, naveo je Raonić.

On je istakao da su, izbalansiranošću informativnog programa, zavrijedili pohvale od Evropske komisije, OEBS-a, Fridom hausa /Freedom house/ i brojnih nevladinih organizacija (NVO).

Raonić je naglasio da je sve to rezultiralo time da je RTCG postao medij kojem se najviše vjeruje.

Prema njegovim riječima, uspjeh se u Crnoj Gori generalno teško prašta.

“A kako uspjeh RTCG-a znači velike privatne finansijske gubitke onih koji su navikli da svoj medijski biznis i političke amabicije preko njega, finansiraju iz budžeta naše i susjednih država i državnih firmi – čemu smeta naš rast – svjedoci smo kontinuiranoj kampanji protiv RTCG-a”, dodao je Raonić.

On je kazao da su, pored višegodišnje, svakodnevno vođene negativne kampanje, zloupotrebljavana i dva sudska postupka kojima se preispituje odluka Savjeta o imenovanju generalnog direktora RTCG.

“Kako se sa nespornih uspjeha RTCG-a ne bi skretao fokus, nakon stupanja na snagu novog Zakona o nacionalnom javnom emiteru, odlučio sam da shodno članu 38 Zakona, podnesem ostavku na mjesto generalnog direktora i molim Savjet da ostavku konstatuje na prvoj sjednici”, rekao je Raonić.

On je naglasio da vjeruje da je to način da se reforme Javnog medijskog servisa stave u fokus i dodatno intenziviraju, a Savjet i menadžment relaksiraju od pritisaka koji se na njih vrše.

“Uvjeren da su dani kada su presudan uticaj na RTCG imale političke partije ili druge medijske kuće trajno iza nas, ponosan na do sada postignute uspjehe, zahvaljujem svim članovima Savjeta na dosadašnjam zajedničkom radu i, ukoliko cijenite potrebim, stojim na raspolaganje radi nesmetanog funkcionisanja RTCG do okončanja novog postupka”, poručio je Raonić.

