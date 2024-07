Rakočević: SDT da formira predmet o nabavci policijskih vozila

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da formira predmet o, kako su naveli iz te stranke, nezakonitoj nabavci vozila za potrebe Uprave policije.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da će ta partija tražiti sve javno dostupne informacije koje se odnose na nabavku vozila.

„Pozivamo SDT da hitno formira predmet sa ovim u vezi, a ukoliko SDT ostane nijem na nezakonitosti koje dolaze od nosilaca vlasti, DPS će podnijeti krivičnu prijavu“, rekao je Rakočević na konferenciji za novinare.

On je dodao da će Tužilaštvo tada morati, po službenoj dužnosti, da formira predmet.

Rakočević je kazao da je ključno pitanje to kada će ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ali i ostali nadležni snositi odgovornost.

„DPS će tražiti sve informacije koje su javno dostpune, a koje se odnose na nezakonitu nabavku vozila i o tome obavijestiti javnost i ukoliko bude potrebe i SDT“, rekao je Rakočević.

On je pitao “šta još treba da se desi da Šaranović podnese ostavku”.

„Nakon sto je smijenjen direktor Uprave policije nezakonito, što je utvrdio sud, imenovan vršilac dužnosti Uprave policije nezakonito, nakon nezakonito sprovedene javne nabavke za vozila, nakon što ljudi ginu na ulicama Crne Gore“, naveo je Rakočević.

Kako je istakao, sada je trenutak da se podnese odgovornost za to što građani ne osjećaju bezbjednost u Crnoj Gori.

