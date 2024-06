Rakočevič: Rok za rad Odbora produžiti najmanje šest mjeseci

Podgorica, (MINA) – Rok za rad Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu trebalo bi produžiti za najmanje šest mjeseci, jer je neophodno nadomjestiti vrijeme tokom kojeg je to skupštinsko tijelo bilo blokirano, kazao je kopredsjedavajući Odbora Nikola Rakočević.

Odbor za izbornu reformu zasijedao je u četvrtak, nakon skoro tri mjeseca pauze, a na toj sjednici dogovoreno je da članovi tog skupštinskog tijela Skupštini predlože produžetak roka za rad Odbora.

U Odluci o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu predviđeno je da Odbor završi posao do kraja ove godine.

Rakočević je agenciji MINA rekao da će članovi Odbora iduće sedmice potpisati izmjenu Odluke o osnivanju tog privremenog tijela, kojom se predviđena produženje roka za rad.

„Nijesmo još finalno dogovorili za koji rok se produžava, govorilo se o šest mjeseci ili do kraja iduće godine“, kazao je Rakočević.

On je naveo da će koncipirati finalni predlog i uputiti ga u skupštinsku proceduru, nakon čega će od rukovodstva parlamenta zavisti kada će taj predlog biti na dnevnom redu.

„Produžetak roka rada Odbora ćemo predložiti zato što smo, zbog nepravilnog rukovođenja izbornim sistemom od Vlade, zakočili rad Odbora i sada je važno da nadomjestimo to vrijeme izmjenom odluke“, rekao je Rakočević.

On je istakao da vjeruje da će rok za rad Odbora biti produžen najmanje za šest mjeseci.

Rakočević je, govoreći o nastavku rada Odbora za izbornu reformu, kazao da je siguran da su stvoreni uslovi da Odbor radi u skladu sa interesom građana i izbornog sistema.

„A to znači u kontinuitetu, da bi usvojili sve važne zakone koji stoje kao zadatak pred poslanike u Skupštini“, dodao je Rakočević.

On je rekao da se nada da vlast neće praviti bilo kakve druge „faulove“ koji se tiču gaženja vladavine prava iz oblasti izbornog sistema.

„Ukoliko se to ne bude dešavalo, a sasvim sam siguran da neće, ovaj Odbor će raditi u kapacitetu“, naglasio je Rakočević.

On je, govoreći o sjednici u četvrtak, kazao da su dogovorili dalje korake koji garantuju da će doći do kvalitetnih rješenja u najkraćim mogućim rokovima.

„Kada kažem najkraći mogući rokovi, rokovi za tako opsežne i važne zakone ne mogu biti previše kratki, međutim dinamičnim radom možemo doći do kvalitetnih rješenja relativno brzo“, istakao je Rakočević.

Prema njegovim riječima, u pauzi od tri mjeseca tokom kojih Odbor za izbornu reformu nije zasijedao, to skupštinsko tijelo je ipak dalo doprinos za pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

„U komunikaciji dva kopredsjedavajuća sa Briselom, mi smo uvjerili Brisel da ćemo u fokus rada Odbora staviti Zakon o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer naši partneri u Evropskoj uniji traže od Odbora za izbornu reformu da taj zakon bude u fokusu budućeg rada“, rekao je Rakočević.

Kako je kazao, upravo zato su formirali radnu grupu koja će se baviti Zakonom o finansiranju političkih sujekata i izbornih kampanja.

Rakočević je podsjetio da će u toj radnoj grupi biti nevladine organizacije, koje su dio Odbora i one koje nijesu, a koje imaju relevantnost i kapacitet da pomognu da kroz inkluzivnu javnu debatu dođu do svih sugestija građana, zainteresovane javnosti, ali i državnih institucija povodom Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

„Da bi napravili jedan dobar i kvalitetan nacrt koji će, nadamo se, biti uskoro u skupštinskoj proceduri“, dodao je Rakočević.

Upitan da li je Demokratskoj partiji socijalista (DPS) prihvatljiv predlog ministra javne uprave Maraša Dukaja da se izbori u svim jedinicama lokalne samouprave održavaju istog dana, Rakočević je kazao da u partiji nijesu razgovarali o tome, ali da sa tim rješenjem nemaju problem.

„Nijesmo razgovarali o predlogu i bilo kom formatu u partiji. Lokalni izbori u jednom danu su sugestija od Evropske komisije još prije četiri-pet godina. Mi smo bili saglasni sa tim rješenjem i htjeli smo to rješenje u izborni sistem, sa tim nemamo problem“, rekao je Rakočević.

On je, govoreći o inicijativi Dukaja da se u okviru reforme izbornog zakonodavstva razmatra predlog uvođenja neposrednog izbora predsjednika opštine, kazao da DPS nema nikakav problem da razgovara o tom predlogu.

„Smatram da bi to bio demokratski iskorak, to rješenje smo već jednom imali u izbornom sistemu. Povratak na to rješenje ne bi bilo ništa sporno i bio bi to možda i korak ka otvaranju izbornih listi“, naveo je Rakočević.

Kako je kazao, o tome treba razgovarati, a da li će doći do ukupnog konsenzusa da takvo rješenje bude ugrađeno u izborni sistem ostaje jedno od brojnih pitanja kojima će se baviti Odbor za izbornu reformu.

